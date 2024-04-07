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Глава МЧС проверил работу пунктов временного размещения в Орске
Глава МЧС проверил работу пунктов временного размещения в Орске - РИА Новости, 07.04.2024
Глава МЧС проверил работу пунктов временного размещения в Орске
Глава МЧС России Александр Куренков проверил работу пунктов временного размещения для жителей затопленных домов в Орске и заверил, что им будет оказана вся... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:48
2024-04-07T11:48
2024-04-07T11:48
россия
орск
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРСК, 7 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков проверил работу пунктов временного размещения для жителей затопленных домов в Орске и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь. "Вы не одни. Я здесь, чтобы поддержать вас. Вся необходимая помощь вам будет оказана", - сказал он. В пункте временного размещения находятся люди, эвакуированные из района Старого Орска. Их обеспечивают питанием, лекарствами, предметами первой необходимости. Сюда уже поступает гуманитарная помощь. Жалоб на условия размещения ни у кого нет, но многие находятся в стрессовом состоянии.
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-07T11:48
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россия, орск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия, видео
Россия, Орск, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Глава МЧС проверил работу пунктов временного размещения в Орске
Куренков проверил работу ПВР в Орске и пообещал жителям необходимую помощь