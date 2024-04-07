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Глава МЧС проверил работу пунктов временного размещения в Орске

Глава МЧС проверил работу пунктов временного размещения в Орске - РИА Новости, 07.04.2024

Глава МЧС проверил работу пунктов временного размещения в Орске

Глава МЧС России Александр Куренков проверил работу пунктов временного размещения для жителей затопленных домов в Орске и заверил, что им будет оказана вся... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:48

2024-04-07T11:48

2024-04-07T11:48

россия

орск

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ОРСК, 7 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков проверил работу пунктов временного размещения для жителей затопленных домов в Орске и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь. "Вы не одни. Я здесь, чтобы поддержать вас. Вся необходимая помощь вам будет оказана", - сказал он. В пункте временного размещения находятся люди, эвакуированные из района Старого Орска. Их обеспечивают питанием, лекарствами, предметами первой необходимости. Сюда уже поступает гуманитарная помощь. Жалоб на условия размещения ни у кого нет, но многие находятся в стрессовом состоянии.

россия

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, орск, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия, видео