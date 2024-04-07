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На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС

На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС - РИА Новости, 07.04.2024

На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС

На подтопленной площади Гагарина в оренбургском Орске работает гусеничная техника МЧС РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:16

2024-04-07T11:16

2024-04-07T12:38

оренбургская область

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - РИА Новости. На подтопленной площади Гагарина в оренбургском Орске работает гусеничная техника МЧС РФ, передает корреспондент РИА Новости. Также рядом работают добровольцы в химзащитных костюмах Л-1. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа гусеничной техники в Орске На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС РФ. 2024-04-07T11:16 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске