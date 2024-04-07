Рейтинг@Mail.ru
На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 07.04.2024 (обновлено: 12:38 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/orsk-1938361455.html
На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС
На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС - РИА Новости, 07.04.2024
На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС
На подтопленной площади Гагарина в оренбургском Орске работает гусеничная техника МЧС РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:16
2024-04-07T12:38
оренбургская область
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938363638_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b72b9d894b21b961bbcf76f840cc760.jpg
ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - РИА Новости. На подтопленной площади Гагарина в оренбургском Орске работает гусеничная техника МЧС РФ, передает корреспондент РИА Новости. Также рядом работают добровольцы в химзащитных костюмах Л-1. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа гусеничной техники в Орске
На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС РФ.
2024-04-07T11:16
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938363638_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_867874e5cc6e44e20aefb8e91816535b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС

В Орске на площади Гагарина работают добровольцы и гусеничная техника МЧС

Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - РИА Новости. На подтопленной площади Гагарина в оренбургском Орске работает гусеничная техника МЧС РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Также рядом работают добровольцы в химзащитных костюмах Л-1.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
Оренбургская областьРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала