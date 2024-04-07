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На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС
На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС - РИА Новости, 07.04.2024
На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС
На подтопленной площади Гагарина в оренбургском Орске работает гусеничная техника МЧС РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:16
2024-04-07T11:16
2024-04-07T12:38
оренбургская область
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - РИА Новости. На подтопленной площади Гагарина в оренбургском Орске работает гусеничная техника МЧС РФ, передает корреспондент РИА Новости. Также рядом работают добровольцы в химзащитных костюмах Л-1. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
оренбургская область
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938363638_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_867874e5cc6e44e20aefb8e91816535b.jpg
Работа гусеничной техники в Орске
На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС РФ.
2024-04-07T11:16
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС
В Орске на площади Гагарина работают добровольцы и гусеничная техника МЧС