https://ria.ru/20240407/orsk-1938355192.html

Прокуратура проверит жалобы на рост цен на воду и продукты в Орске

Прокуратура проверит жалобы на рост цен на воду и продукты в Орске - РИА Новости, 07.04.2024

Прокуратура проверит жалобы на рост цен на воду и продукты в Орске

Прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T10:35

2024-04-07T10:35

2024-04-07T10:49

происшествия

оренбургская область

орск

анна попова

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА/УФА, 7 апр — РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В связи с появлением в средствах массовой информации публикаций о значительном завышении стоимости питьевой воды проверяется обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости. По результатам проверочных мероприятий, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве отметили, что также по поручению прокурора области Руслана Медведева и руководителя Роспотребнадзора Российской Федерации Анны Поповой организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении водоснабжения населения, производятся отборы проб воды с целью выявления патогенных микроорганизмов. Ранее сообщалось, что 18 жителей подтопленного города Орска подхватили кишечную инфекцию после употребления воды из-под крана. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

оренбургская область

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-07T10:35 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, орск, анна попова, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), прорыв дамбы в орске