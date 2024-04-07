https://ria.ru/20240407/orsk-1938331829.html
Число пунктов временного размещения в Орске могут увеличить
Число пунктов временного размещения в Орске могут увеличить - РИА Новости, 07.04.2024
Число пунктов временного размещения в Орске могут увеличить
Число пунктов временного размещения (ПВР) в Орске при необходимости увеличат, на данный момент организовано 12 таких мест, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T04:31
2024-04-07T04:31
2024-04-07T08:41
происшествия
орск
оренбургская область
урал
федеральная пассажирская компания
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число пунктов временного размещения (ПВР) в Орске при необходимости увеличат, на данный момент организовано 12 таких мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В Орске организовано 12 пунктов временного размещения для людей, эвакуированных из зоны подтопления. При необходимости количество ПВР будет увеличено", - говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуация людей с подтопленных территорий происходит круглосуточно, задействованы региональные, муниципальные службы, спасатели и волонтеры, вся необходимая техника есть у них в арсенале. Также в пресс-службе добавили, что переезд через железнодорожные пути работает в штатном режиме. Накануне в Федеральной пассажирской компании сообщали, что движение пассажирских поездов по Южно-уральской железной дороге (ЮУЖД) на фоне паводка в Оренбургской области осуществляется в штатном режиме. В субботу администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей шестого микрорайона города, автобусы для эвакуации готовы. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
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Работа МЧС в подтопленном Орске
Работа МЧС в подтопленном Орске
2024-04-07T04:31
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происшествия, орск, оренбургская область, урал, федеральная пассажирская компания, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Урал, Федеральная пассажирская компания, Прорыв дамбы в Орске
Число пунктов временного размещения в Орске могут увеличить
Власти: число ПВР в Орске могут увеличить при необходимости
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число пунктов временного размещения (ПВР) в Орске при необходимости увеличат, на данный момент организовано 12 таких мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"В Орске организовано 12 пунктов временного размещения для людей, эвакуированных из зоны подтопления. При необходимости количество ПВР будет увеличено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация людей с подтопленных территорий происходит круглосуточно, задействованы региональные, муниципальные службы, спасатели и волонтеры, вся необходимая техника есть у них в арсенале. Также в пресс-службе добавили, что переезд через железнодорожные пути работает в штатном режиме.
Накануне в Федеральной пассажирской компании
сообщали, что движение пассажирских поездов по Южно-уральской железной дороге (ЮУЖД) на фоне паводка в Оренбургской области осуществляется в штатном режиме.
В субботу администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей шестого микрорайона города, автобусы для эвакуации готовы.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал
. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.