https://ria.ru/20240407/orsk-1938331829.html

Число пунктов временного размещения в Орске могут увеличить

Число пунктов временного размещения в Орске могут увеличить - РИА Новости, 07.04.2024

Число пунктов временного размещения в Орске могут увеличить

Число пунктов временного размещения (ПВР) в Орске при необходимости увеличат, на данный момент организовано 12 таких мест, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T04:31

2024-04-07T04:31

2024-04-07T08:41

происшествия

орск

оренбургская область

урал

федеральная пассажирская компания

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число пунктов временного размещения (ПВР) в Орске при необходимости увеличат, на данный момент организовано 12 таких мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В Орске организовано 12 пунктов временного размещения для людей, эвакуированных из зоны подтопления. При необходимости количество ПВР будет увеличено", - говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуация людей с подтопленных территорий происходит круглосуточно, задействованы региональные, муниципальные службы, спасатели и волонтеры, вся необходимая техника есть у них в арсенале. Также в пресс-службе добавили, что переезд через железнодорожные пути работает в штатном режиме. Накануне в Федеральной пассажирской компании сообщали, что движение пассажирских поездов по Южно-уральской железной дороге (ЮУЖД) на фоне паводка в Оренбургской области осуществляется в штатном режиме. В субботу администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей шестого микрорайона города, автобусы для эвакуации готовы. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.

https://ria.ru/20240407/orenburg-1938323700.html

орск

оренбургская область

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа МЧС в подтопленном Орске Работа МЧС в подтопленном Орске 2024-04-07T04:31 true PT1M49S

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происшествия, орск, оренбургская область, урал, федеральная пассажирская компания, прорыв дамбы в орске