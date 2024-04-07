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Из питомника в Оренбурге эвакуировали 40 хаски из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
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13:53 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938373539.html
Из питомника в Оренбурге эвакуировали 40 хаски из-за паводка
Из питомника в Оренбурге эвакуировали 40 хаски из-за паводка - РИА Новости, 07.04.2024
Из питомника в Оренбурге эвакуировали 40 хаски из-за паводка
Сорок хаски эвакуировали в безопасную зону из собачьего питомника в Оренбурге, сообщили РИА Новости в мэрии Оренбургского района региона. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:53
2024-04-07T13:53
происшествия
оренбург
оренбургский район
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 7 апр – РИА Новости. Сорок хаски эвакуировали в безопасную зону из собачьего питомника в Оренбурге, сообщили РИА Новости в мэрии Оренбургского района региона. По данным мэрии, в питомнике хаски содержатся 43 собаки. "Вчера, 6 апреля, собаки были перемещены на островок суши, где им не угрожала опасность. Сегодня, 7 апреля, в связи с резким подъемом уровня воды собаки оказались в зоне подтопления. Организована эвакуация животных", - рассказали в районной администрации. По данным собеседника, в настоящее время 40 собак переданы на передержку неравнодушным гражданам. "Специалисты отлавливают оставшихся трех собак, животные от испуга спрятались от людей. После отлова собаки также будут переданы на передержку", - пояснил собеседник. На территории Оренбургской области действует режим ЧС. Паводковая обстановка в пригороде Оренбурга остается сложной, повышается уровень воды на реке Урал, идет эвакуация жителей подтопленных районов.
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происшествия, оренбург, оренбургский район, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбург, Оренбургский район, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Из питомника в Оренбурге эвакуировали 40 хаски из-за паводка

Из подтопленного питомника в Оренбурге эвакуировали 40 хаски в безопасную зону

© RT на русском/TelegramЭвакуация собак хаски из питомника в безопасную зону в Оренбурге
Эвакуация собак хаски из питомника в безопасную зону в Оренбурге
© RT на русском/Telegram
Эвакуация собак хаски из питомника в безопасную зону в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 7 апр – РИА Новости. Сорок хаски эвакуировали в безопасную зону из собачьего питомника в Оренбурге, сообщили РИА Новости в мэрии Оренбургского района региона.
По данным мэрии, в питомнике хаски содержатся 43 собаки.
"Вчера, 6 апреля, собаки были перемещены на островок суши, где им не угрожала опасность. Сегодня, 7 апреля, в связи с резким подъемом уровня воды собаки оказались в зоне подтопления. Организована эвакуация животных", - рассказали в районной администрации.
По данным собеседника, в настоящее время 40 собак переданы на передержку неравнодушным гражданам.
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"Специалисты отлавливают оставшихся трех собак, животные от испуга спрятались от людей. После отлова собаки также будут переданы на передержку", - пояснил собеседник.
На территории Оренбургской области действует режим ЧС. Паводковая обстановка в пригороде Оренбурга остается сложной, повышается уровень воды на реке Урал, идет эвакуация жителей подтопленных районов.
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