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Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической
Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической - РИА Новости, 07.04.2024
Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической
Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти, заявил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:21
2024-04-07T11:21
2024-04-07T11:28
оренбург
происшествия
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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УФА, 7 апр – РИА Новости. Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти, заявил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале."Сегодня, 7 апреля, паводковая ситуация остается критической. Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения", - написал он.Он отметил, что водоканал сейчас работает в режиме паводка. В связи с этим производится обеззараживание воды хлором в концентрации 1 миллиграмм на литр, поэтому вода может иметь специфический запах. "Это совершенно безопасно. Вода в кране – питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить", - добавил мэр.На территории Оренбургской области действует режим ЧС.
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РИА Новости
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Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
2024-04-07T11:21
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оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область
Оренбург, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической
Мэр Салмин: уровень воды в подтопленном Оренбурге в ближайшие дни будет расти
УФА, 7 апр – РИА Новости.
Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти, заявил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале
.
"Сегодня, 7 апреля, паводковая ситуация остается критической. Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения", - написал он.
Он отметил, что водоканал сейчас работает в режиме паводка. В связи с этим производится обеззараживание воды хлором в концентрации 1 миллиграмм на литр, поэтому вода может иметь специфический запах. "Это совершенно безопасно. Вода в кране – питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить", - добавил мэр.
На территории Оренбургской области
действует режим ЧС.