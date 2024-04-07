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Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической

Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической - РИА Новости, 07.04.2024

Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической

Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти, заявил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:21

2024-04-07T11:21

2024-04-07T11:28

оренбург

происшествия

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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УФА, 7 апр – РИА Новости. Ситуация с паводком в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти, заявил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале."Сегодня, 7 апреля, паводковая ситуация остается критической. Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения", - написал он.Он отметил, что водоканал сейчас работает в режиме паводка. В связи с этим производится обеззараживание воды хлором в концентрации 1 миллиграмм на литр, поэтому вода может иметь специфический запах. "Это совершенно безопасно. Вода в кране – питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить", - добавил мэр.На территории Оренбургской области действует режим ЧС.

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оренбургская область

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оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область