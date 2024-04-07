https://ria.ru/20240407/orenburg-1938344019.html

В Оренбурге уровень реки Урал за сутки поднялся на 28 сантиметров

В Оренбурге уровень реки Урал за сутки поднялся на 28 сантиметров - РИА Новости, 07.04.2024

В Оренбурге уровень реки Урал за сутки поднялся на 28 сантиметров

За сутки вода в реке Урал в Оренбурге увеличилась на 28 сантиметров, подтоплено более 1,3 тысячи домовладений и 1,7 тысячи участка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:16

2024-04-07T09:16

2024-04-07T09:17

оренбург

оренбургская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938191797_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0361e658a2eca7801da89f621b31fd95.jpg

УФА, 7 апр – РИА Новости. За сутки вода в реке Урал в Оренбурге увеличилась на 28 сантиметров, подтоплено более 1,3 тысячи домовладений и 1,7 тысячи участка, сообщили в Telegram-канале мэрии города."За сутки в реке Урал у Оренбурга вода прибыла еще на 28 сантиметров, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений", - говорится в сообщении.Речь идет о СНТ "Соловушка", "Газовик", "Мичуринец", "Пенсионер", "Дубки", "Луч" и других, расположенных в пойме реки Урал.

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбург, оренбургская область, происшествия