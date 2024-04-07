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В Оренбурге уровень реки Урал за сутки поднялся на 28 сантиметров - РИА Новости, 07.04.2024
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09:16 07.04.2024 (обновлено: 09:17 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938344019.html
В Оренбурге уровень реки Урал за сутки поднялся на 28 сантиметров
В Оренбурге уровень реки Урал за сутки поднялся на 28 сантиметров - РИА Новости, 07.04.2024
В Оренбурге уровень реки Урал за сутки поднялся на 28 сантиметров
За сутки вода в реке Урал в Оренбурге увеличилась на 28 сантиметров, подтоплено более 1,3 тысячи домовладений и 1,7 тысячи участка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:16
2024-04-07T09:17
оренбург
оренбургская область
происшествия
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УФА, 7 апр – РИА Новости. За сутки вода в реке Урал в Оренбурге увеличилась на 28 сантиметров, подтоплено более 1,3 тысячи домовладений и 1,7 тысячи участка, сообщили в Telegram-канале мэрии города."За сутки в реке Урал у Оренбурга вода прибыла еще на 28 сантиметров, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений", - говорится в сообщении.Речь идет о СНТ "Соловушка", "Газовик", "Мичуринец", "Пенсионер", "Дубки", "Луч" и других, расположенных в пойме реки Урал.
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оренбург, оренбургская область, происшествия
Оренбург, Оренбургская область, Происшествия
В Оренбурге уровень реки Урал за сутки поднялся на 28 сантиметров

В Оренбурге за сутки вода в Урале прибыла на 28 см, подтоплено 1784 участка

© Фото : Оренбург. Официально/TelegramЭвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : Оренбург. Официально/Telegram
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
Читать ria.ru в
УФА, 7 апр – РИА Новости. За сутки вода в реке Урал в Оренбурге увеличилась на 28 сантиметров, подтоплено более 1,3 тысячи домовладений и 1,7 тысячи участка, сообщили в Telegram-канале мэрии города.
«
"За сутки в реке Урал у Оренбурга вода прибыла еще на 28 сантиметров, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений", - говорится в сообщении.
Речь идет о СНТ "Соловушка", "Газовик", "Мичуринец", "Пенсионер", "Дубки", "Луч" и других, расположенных в пойме реки Урал.
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