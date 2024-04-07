https://ria.ru/20240407/orenburg-1938341428.html

Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации

Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации - РИА Новости, 07.04.2024

Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации

В Оренбурге ухудшается паводковая ситуация, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:03

2024-04-07T09:03

2024-04-07T09:50

оренбург

происшествия

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

александр куренков (мчс)

владимир путин

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Оренбурге ухудшается паводковая ситуация, сообщила мэрия города в Telegram-канале."За сутки Урал у Оренбурга прибавил еще 28 сантиметров. По состоянию на девять утра подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений — СНТ "Соловушка", "Газовик", "Мичуринец", "Пенсионер", "Дубки", "Луч" и другие, расположенные в пойме реки Урал. Ситуация ухудшается", — говорится в публикации.Власти эвакуировали 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шестеро, в том числе один ребенок.Администрация напомнила, что мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов эвакуироваться добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Для оповещения населения задействованы система РАСЦО, смс-информирование, продолжается подворовый обход.В городе, как и во всей Оренбургской области, действует режим ЧС.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах. Уровень воды в реке поднимается и в районе Оренбурга.В прокуратуре сообщили, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне затопления оказалась половина Старого города в Орске. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в воскресенье в Орск по поручению президента Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков. По словам министра, наиболее сложная обстановка в Ленинском районе и Старом городе, при этом сил и средств для ликвидации последствий достаточно.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, из-за паводка эвакуировали более четырех тысяч жителей региона, в том числе 885 детей.Местные власти рассказали РИА Новости, после уменьшения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация с паводком в регионе должна улучшиться в течение нескольких дней.

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

оренбург

оренбургская область

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Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-07T09:03 true PT1M16S

Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу. 2024-04-07T09:03 true PT0M23S

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оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, александр куренков (мчс), владимир путин