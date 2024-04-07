https://ria.ru/20240407/orenburg-1938336643.html

Из Ириклинского водохранилища сократили сброс воды

Из Ириклинского водохранилища сократили сброс воды - РИА Новости, 07.04.2024

Из Ириклинского водохранилища сократили сброс воды

Власти Оренбургской области решили сократить сброс воды на 500 кубических метров, так как приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T07:41

2024-04-07T07:41

2024-04-07T07:41

оренбургская область

урал

денис паслер

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области решили сократить сброс воды на 500 кубических метров, так как приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале. "За сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, ситуация позволяет снизить объем сброса воды. Приняли решение сократить его на 500 кубических метров в секунду. Сейчас он составляет 1670 кубических метров в секунду", - написал Паслер. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html

оренбургская область

урал

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оренбургская область, урал, денис паслер, прорыв дамбы в орске