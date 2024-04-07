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Из Ириклинского водохранилища сократили сброс воды - РИА Новости, 07.04.2024
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07:41 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938336643.html
Из Ириклинского водохранилища сократили сброс воды
Из Ириклинского водохранилища сократили сброс воды - РИА Новости, 07.04.2024
Из Ириклинского водохранилища сократили сброс воды
Власти Оренбургской области решили сократить сброс воды на 500 кубических метров, так как приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T07:41
2024-04-07T07:41
оренбургская область
урал
денис паслер
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области решили сократить сброс воды на 500 кубических метров, так как приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале. "За сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, ситуация позволяет снизить объем сброса воды. Приняли решение сократить его на 500 кубических метров в секунду. Сейчас он составляет 1670 кубических метров в секунду", - написал Паслер. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
https://ria.ru/20240407/orsk-1938326524.html
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оренбургская область, урал, денис паслер, прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Урал, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске
Из Ириклинского водохранилища сократили сброс воды

Власти Оренбургской области сократили сброс воды из Ириклинского водохранилища

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске, город частично подтоплен
Место прорыва насыпной дамбы в Орске, город частично подтоплен - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Место прорыва насыпной дамбы в Орске, город частично подтоплен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти Оренбургской области решили сократить сброс воды на 500 кубических метров, так как приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале.
"За сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, ситуация позволяет снизить объем сброса воды. Приняли решение сократить его на 500 кубических метров в секунду. Сейчас он составляет 1670 кубических метров в секунду", - написал Паслер.
Работа МЧС в подтопленном Орске
Более 700 спасателей помогают жителям Орска
01:59
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
 
Оренбургская областьУралДенис ПаслерПрорыв дамбы в Орске
 
 
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