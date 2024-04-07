https://ria.ru/20240407/orenburg-1938323700.html

В Оренбурге возводят насыпь для защиты от паводка

В Оренбурге возводят насыпь для защиты от паводка - РИА Новости, 07.04.2024

В Оренбурге возводят насыпь для защиты от паводка

Жителям областного центра Оренбурга и входящих в его состав сел, находящихся в зоне повышенного риска, настоятельно рекомендовано покинуть свои дома, в городе... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T01:10

2024-04-07T01:10

2024-04-07T01:35

оренбург

происшествия

россия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Жителям областного центра Оренбурга и входящих в его состав сел, находящихся в зоне повышенного риска, настоятельно рекомендовано покинуть свои дома, в городе возводят насыпь для защиты от паводка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале."Жителям областного центра и входящих в его состав сел, которые находятся в зоне повышенного риска, настоятельно рекомендуется покинуть свои дома, не дожидаясь ухудшения ситуации", — говорится в сообщении.Отмечается, с 22.00 6 апреля и до 23.00 15 апреля в Оренбурге движение автомобильного транспорта будет частично ограничено. Также сообщается о проведении работ по возведению искусственной насыпи на Уральской улице, которая не даст воде приблизиться к жилым домам.Мэр Оренбурга Сергей Салмин в субботу призвал эвакуироваться жителям подтопленных районов города, заявив, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. В своем Telegram-канале он обратился к жителям районов Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.Как сообщили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне затопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в сто лет.По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы.

https://ria.ru/20240406/uroven-1938303583.html

https://ria.ru/20240407/orsk-1938320144.html

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оренбург, происшествия, россия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске