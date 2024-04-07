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В микрорайоне Оренбурга из-за паводка ограничили подачу электричества - РИА Новости, 07.04.2024
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00:39 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938321992.html
В микрорайоне Оренбурга из-за паводка ограничили подачу электричества
В микрорайоне Оренбурга из-за паводка ограничили подачу электричества - РИА Новости, 07.04.2024
В микрорайоне Оренбурга из-за паводка ограничили подачу электричества
Подача электричества ограничена по улице Широкой в Овчинном городке в Оренбурге из-за подъема паводковых вод, электроснабжение восстановят после снижения уровня РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T00:39
2024-04-07T00:39
происшествия
оренбург
оренбургская область
лесной
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Подача электричества ограничена по улице Широкой в Овчинном городке в Оренбурге из-за подъема паводковых вод, электроснабжение восстановят после снижения уровня воды до безопасной отметки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале. "Из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня будет временно ограничена подача электричества в Овчинном городке по улице Широкой в Оренбурге... Электроснабжение будет восстановлено после снижения уровня воды до безопасной отметки", - говорится в сообщении. Отмечается, что энергетики вручную прекратили обеспечение электроснабжения домов в Овчинном городке на улицах Березка, Вишневой, Житомирской и Лесной. Мэр Оренбурга Сергей Салмин в субботу потребовал эвакуироваться жителям подтопленных районов города и заявил, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. В своем Telegram-канале он обратился к жителям районов Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20240406/uroven-1938303583.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область, лесной, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Лесной, Прорыв дамбы в Орске
В микрорайоне Оренбурга из-за паводка ограничили подачу электричества

В микрорайоне Оренбурга ограничили подачу электричества из-за паводковых вод

© Фото : Оренбург. Официально/TelegramЭвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : Оренбург. Официально/Telegram
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Подача электричества ограничена по улице Широкой в Овчинном городке в Оренбурге из-за подъема паводковых вод, электроснабжение восстановят после снижения уровня воды до безопасной отметки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Из-за подъема паводковых вод до недопустимого уровня будет временно ограничена подача электричества в Овчинном городке по улице Широкой в Оренбурге... Электроснабжение будет восстановлено после снижения уровня воды до безопасной отметки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что энергетики вручную прекратили обеспечение электроснабжения домов в Овчинном городке на улицах Березка, Вишневой, Житомирской и Лесной.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин в субботу потребовал эвакуироваться жителям подтопленных районов города и заявил, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. В своем Telegram-канале он обратился к жителям районов Форштадт, поселков Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинного городка и поселка имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.
В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.
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