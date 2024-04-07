Хуситы заявили, что провели операции против судов США, Израиля и Британии
Al Masirah: хуситы провели 5 операции против судов США, Израиля и Британии
© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Военные силы Йемена провели пять операций против кораблей Израиля, Великобритании, фрегатов США в Красном море и Индийском океане за последние 72 часа, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхья ас-Сариа.
"За 72 часа военно-морские силы Йемена провели пять операций, в том числе против британского корабля Hope Island в Красном море", - заявил он.
Кроме того, по словам ас-Сариа, атаке подверглись израильские корабли, которые направлялись в его порты, один из них в Индийском океане - MSC Grace F, а другой - MSC Gina - в Аравийском море.
Как отметил представитель хуситов, "военно-воздушные силы Йемена запустили баллистические и крылатые ракеты по военным фрегатам США в Красном море в ответ на агрессию США и Великобритании против Йемена".
Хуситы с октября прошлого года проводят операции в Красном и Аравийском морях против связанных с Израилем кораблей в поддержку палестинцев в секторе Газа, где идут военные действия.
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10 января, 15:15