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Хуситы заявили, что провели операции против судов США, Израиля и Британии - РИА Новости, 07.04.2024
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20:37 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/operatsii-1938449647.html
Хуситы заявили, что провели операции против судов США, Израиля и Британии
Хуситы заявили, что провели операции против судов США, Израиля и Британии - РИА Новости, 07.04.2024
Хуситы заявили, что провели операции против судов США, Израиля и Британии
Военные силы Йемена провели пять операций против кораблей Израиля, Великобритании, фрегатов США в Красном море и Индийском океане за последние 72 часа, сообщил... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:37
2024-04-07T20:37
в мире
йемен
сша
израиль
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Военные силы Йемена провели пять операций против кораблей Израиля, Великобритании, фрегатов США в Красном море и Индийском океане за последние 72 часа, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхья ас-Сариа. "За 72 часа военно-морские силы Йемена провели пять операций, в том числе против британского корабля Hope Island в Красном море", - заявил он. Кроме того, по словам ас-Сариа, атаке подверглись израильские корабли, которые направлялись в его порты, один из них в Индийском океане - MSC Grace F, а другой - MSC Gina - в Аравийском море. Как отметил представитель хуситов, "военно-воздушные силы Йемена запустили баллистические и крылатые ракеты по военным фрегатам США в Красном море в ответ на агрессию США и Великобритании против Йемена". Хуситы с октября прошлого года проводят операции в Красном и Аравийском морях против связанных с Израилем кораблей в поддержку палестинцев в секторе Газа, где идут военные действия.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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в мире, йемен, сша, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили, что провели операции против судов США, Израиля и Британии

Al Masirah: хуситы провели 5 операции против судов США, Израиля и Британии

© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
Нефтяной танкер горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
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ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Военные силы Йемена провели пять операций против кораблей Израиля, Великобритании, фрегатов США в Красном море и Индийском океане за последние 72 часа, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхья ас-Сариа.
"За 72 часа военно-морские силы Йемена провели пять операций, в том числе против британского корабля Hope Island в Красном море", - заявил он.
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Кроме того, по словам ас-Сариа, атаке подверглись израильские корабли, которые направлялись в его порты, один из них в Индийском океане - MSC Grace F, а другой - MSC Gina - в Аравийском море.
Как отметил представитель хуситов, "военно-воздушные силы Йемена запустили баллистические и крылатые ракеты по военным фрегатам США в Красном море в ответ на агрессию США и Великобритании против Йемена".
Хуситы с октября прошлого года проводят операции в Красном и Аравийском морях против связанных с Израилем кораблей в поддержку палестинцев в секторе Газа, где идут военные действия.
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В миреЙеменСШАИзраильАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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