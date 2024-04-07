https://ria.ru/20240407/operatsii-1938449647.html

Хуситы заявили, что провели операции против судов США, Израиля и Британии

Хуситы заявили, что провели операции против судов США, Израиля и Британии - РИА Новости, 07.04.2024

Хуситы заявили, что провели операции против судов США, Израиля и Британии

Военные силы Йемена провели пять операций против кораблей Израиля, Великобритании, фрегатов США в Красном море и Индийском океане за последние 72 часа, сообщил... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T20:37

2024-04-07T20:37

2024-04-07T20:37

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ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Военные силы Йемена провели пять операций против кораблей Израиля, Великобритании, фрегатов США в Красном море и Индийском океане за последние 72 часа, сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Яхья ас-Сариа. "За 72 часа военно-морские силы Йемена провели пять операций, в том числе против британского корабля Hope Island в Красном море", - заявил он. Кроме того, по словам ас-Сариа, атаке подверглись израильские корабли, которые направлялись в его порты, один из них в Индийском океане - MSC Grace F, а другой - MSC Gina - в Аравийском море. Как отметил представитель хуситов, "военно-воздушные силы Йемена запустили баллистические и крылатые ракеты по военным фрегатам США в Красном море в ответ на агрессию США и Великобритании против Йемена". Хуситы с октября прошлого года проводят операции в Красном и Аравийском морях против связанных с Израилем кораблей в поддержку палестинцев в секторе Газа, где идут военные действия.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240110/khusity-1920536192.html

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в мире, йемен, сша, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене