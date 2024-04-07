https://ria.ru/20240407/opasnost-1938437000.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:32
2024-04-07T19:32
2024-04-07T19:32
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район и Грайворонский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html
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происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Грайворонском округе объявили ракетную опасность