https://ria.ru/20240407/opasnost-1938437000.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.04.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T19:32

2024-04-07T19:32

2024-04-07T19:32

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район и Грайворонский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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