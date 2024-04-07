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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/opasnost-1938437000.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:32
2024-04-07T19:32
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район и Грайворонский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
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белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде, районе и Грайворонском округе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода
Люди в военной форме в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Люди в военной форме в центре Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Белгородской области.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район и Грайворонский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районБелгородская область
 
 
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