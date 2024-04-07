https://ria.ru/20240407/opasnost-1938419981.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.04.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:18

2024-04-07T17:18

2024-04-07T17:18

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Второе за воскресенье сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было дано в 16.56 мск, через 12 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Ранее угрозу объявляли в 15.17 мск, она продлилась 8 минут.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район