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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/opasnost-1938419981.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:18
2024-04-07T17:18
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Второе за воскресенье сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было дано в 16.56 мск, через 12 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Ранее угрозу объявляли в 15.17 мск, она продлилась 8 минут.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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белгород
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происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность через 12 минут

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.
Второе за воскресенье сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было дано в 16.56 мск, через 12 минут тревогу отменили.
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на боевых арктических вездеходах Алеут - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Ранее угрозу объявляли в 15.17 мск, она продлилась 8 минут.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский район
 
 
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