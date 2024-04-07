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В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 07.04.2024 (обновлено: 15:35 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/opasnost-1938403871.html
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 07.04.2024
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника
В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:33
2024-04-07T15:35
белгород
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале мэрии города.Ранее была объявлена ракетная опасность на территории Белгорода и Белгородского района, она продлилась 8 минут."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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белгород, безопасность, белгородский район
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородский район
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотного летательного аппарата

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале мэрии города.
Ранее была объявлена ракетная опасность на территории Белгорода и Белгородского района, она продлилась 8 минут.
"РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на боевых арктических вездеходах Алеут - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБезопасностьБелгородский район
 
 
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