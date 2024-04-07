https://ria.ru/20240407/opasnost-1938403871.html
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 07.04.2024
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника
В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:33
2024-04-07T15:33
2024-04-07T15:35
белгород
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_c051e2eede501ec92fb3199d6d532088.jpg
БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале мэрии города.Ранее была объявлена ракетная опасность на территории Белгорода и Белгородского района, она продлилась 8 минут."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_42031112416e52b92d9dc62a035f6c88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, безопасность, белгородский район
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородский район
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотника
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотного летательного аппарата