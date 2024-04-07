https://ria.ru/20240407/opasnost-1938403346.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:28
2024-04-07T15:28
2024-04-07T15:34
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526077_0:248:3030:1952_1920x0_80_0_0_d97599f0770808efd066680533f92c43.jpg
БЕЛГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности было в 15.17 мск, через 8 минут отменили тревогу."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526077_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b7b267930c49bdefec799a2e8da18ad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность