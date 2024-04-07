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В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 07.04.2024
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:43
2024-04-07T14:43
2024-04-07T14:45
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - написал он.
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липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявили воздушную опасность