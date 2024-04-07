https://ria.ru/20240407/opasnost-1938395514.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 07.04.2024

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:43

2024-04-07T14:43

2024-04-07T14:45

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, безопасность