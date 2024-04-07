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Генсека ООН встревожило проникновение в посольство Мексики в Кито - РИА Новости, 07.04.2024
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05:13 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/oon-1938332939.html
Генсека ООН встревожило проникновение в посольство Мексики в Кито
Генсека ООН встревожило проникновение в посольство Мексики в Кито - РИА Новости, 07.04.2024
Генсека ООН встревожило проникновение в посольство Мексики в Кито
Генсек ООН Антониу Гутерреш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики, неприкосновенность дипломатических объектов должна... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T05:13
2024-04-07T05:13
в мире
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эквадор
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стефан дюжаррик
антониу гутерреш
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ООН, 7 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики, неприкосновенность дипломатических объектов должна соблюдаться, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. "Генеральный секретарь встревожен насильственным проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито". - указал Дюжаррик. По его словам, Гутерреш обратил внимание на принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений, а также дипломатов. Генсек подчеркнул, что этот принцип должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом. "Генеральный секретарь подчеркивает, что нарушения этого принципа ставят под угрозу установление нормальных международных отношений. Генеральный секретарь призывает... оба правительства разрешить свои разногласия мирными средствами", - заключил Дюжаррик. В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
https://ria.ru/20240407/ekvador-1938331683.html
https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938314319.html
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в мире, мексика, эквадор, кито, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон
В мире, Мексика, Эквадор, Кито, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН
Генсека ООН встревожило проникновение в посольство Мексики в Кито

Офис: генсека ООН встревожило проникновение эквадорских сил в посольство Мексики

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 7 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики, неприкосновенность дипломатических объектов должна соблюдаться, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь встревожен насильственным проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито". - указал Дюжаррик.
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По его словам, Гутерреш обратил внимание на принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений, а также дипломатов. Генсек подчеркнул, что этот принцип должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом. "Генеральный секретарь подчеркивает, что нарушения этого принципа ставят под угрозу установление нормальных международных отношений. Генеральный секретарь призывает... оба правительства разрешить свои разногласия мирными средствами", - заключил Дюжаррик.
В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика.
Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
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В миреМексикаЭквадорКитоСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООН
 
 
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