https://ria.ru/20240407/oon-1938332939.html

Генсека ООН встревожило проникновение в посольство Мексики в Кито

Генсека ООН встревожило проникновение в посольство Мексики в Кито - РИА Новости, 07.04.2024

Генсека ООН встревожило проникновение в посольство Мексики в Кито

Генсек ООН Антониу Гутерреш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики, неприкосновенность дипломатических объектов должна... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T05:13

2024-04-07T05:13

2024-04-07T05:13

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ООН, 7 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встревожен проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики, неприкосновенность дипломатических объектов должна соблюдаться, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. "Генеральный секретарь встревожен насильственным проникновением эквадорских сил безопасности в помещения посольства Мексики в Кито". - указал Дюжаррик. По его словам, Гутерреш обратил внимание на принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений, а также дипломатов. Генсек подчеркнул, что этот принцип должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом. "Генеральный секретарь подчеркивает, что нарушения этого принципа ставят под угрозу установление нормальных международных отношений. Генеральный секретарь призывает... оба правительства разрешить свои разногласия мирными средствами", - заключил Дюжаррик. В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором.

https://ria.ru/20240407/ekvador-1938331683.html

https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938314319.html

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в мире, мексика, эквадор, кито, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон