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ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, погибла женщина

ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, погибла женщина - РИА Новости, 07.04.2024

ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, погибла женщина

Украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением американской РСЗО HIMARS по Макеевке, в результате чего погибла мирная жительница, передает... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T19:35

2024-04-07T19:35

2024-04-07T20:23

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МАКЕЕВКА (ДНР), 7 апр - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением американской РСЗО HIMARS по Макеевке, в результате чего погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. "Был сильный большой взрыв, я даже подскочила. Я понимаю, что это была ракета. Я побыла в комнате минуты три и вышла на улицу. Стоит соседка и говорит "иди сюда, сестру мою убило", - рассказала очевидец происшествия Ольга Михайловна. На месте обстрела были обнаружены фрагменты снаряда характерные именно для американской РСЗО HIMARS. Разрушения получил частный жилой дом и фасады соседних строений. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 126 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 14 гражданских лиц, в числе которых двое детей. Повреждения получили 16 жилых домостроений и 1 объект социальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html

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Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Макеевке Кадры корреспондента РИА Новости с места украинского удара из РСЗО HIMARS по Макеевке, в результате которого погибла пожилая женщина. 2024-04-07T19:35 true PT0M25S

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия