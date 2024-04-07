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ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, погибла женщина - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 07.04.2024 (обновлено: 20:23 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/obstrel-1938437730.html
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, погибла женщина
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, погибла женщина - РИА Новости, 07.04.2024
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, погибла женщина
Украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением американской РСЗО HIMARS по Макеевке, в результате чего погибла мирная жительница, передает... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:35
2024-04-07T20:23
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МАКЕЕВКА (ДНР), 7 апр - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением американской РСЗО HIMARS по Макеевке, в результате чего погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости. "Был сильный большой взрыв, я даже подскочила. Я понимаю, что это была ракета. Я побыла в комнате минуты три и вышла на улицу. Стоит соседка и говорит "иди сюда, сестру мою убило", - рассказала очевидец происшествия Ольга Михайловна. На месте обстрела были обнаружены фрагменты снаряда характерные именно для американской РСЗО HIMARS. Разрушения получил частный жилой дом и фасады соседних строений. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 126 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 14 гражданских лиц, в числе которых двое детей. Повреждения получили 16 жилых домостроений и 1 объект социальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html
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Последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Макеевке
Кадры корреспондента РИА Новости с места украинского удара из РСЗО HIMARS по Макеевке, в результате которого погибла пожилая женщина.
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, погибла женщина

ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, погибла мирная жительница

Читать ria.ru в
МАКЕЕВКА (ДНР), 7 апр - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением американской РСЗО HIMARS по Макеевке, в результате чего погибла мирная жительница, передает корреспондент РИА Новости.
"Был сильный большой взрыв, я даже подскочила. Я понимаю, что это была ракета. Я побыла в комнате минуты три и вышла на улицу. Стоит соседка и говорит "иди сюда, сестру мою убило", - рассказала очевидец происшествия Ольга Михайловна.
На месте обстрела были обнаружены фрагменты снаряда характерные именно для американской РСЗО HIMARS. Разрушения получил частный жилой дом и фасады соседних строений.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 126 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 14 гражданских лиц, в числе которых двое детей. Повреждения получили 16 жилых домостроений и 1 объект социальной инфраструктуры.
Авиабомбы - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Они на это способны. СМИ рассказали о мощном ударе России по ВСУ
2 апреля, 11:58
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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