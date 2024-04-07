Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке
© Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки. 7 апреля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки. 7 апреля 2024
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 17 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 15.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 16.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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Ведомство также сообщило, что украинские войска с 14.20 по 16.05 выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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