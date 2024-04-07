https://ria.ru/20240407/obstrel-1938388758.html
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 07.04.2024
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:05
2024-04-07T14:05
2024-04-07T14:05
специальная военная операция на украине
макеевка
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 - населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. По данным ведомства, украинские войска с 9.15 по 12.30 мск выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
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макеевка, украина, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 2 ракеты по Макеевке