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Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/obstrel-1938388758.html
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО - РИА Новости, 07.04.2024
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:05
2024-04-07T14:05
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 - населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. По данным ведомства, украинские войска с 9.15 по 12.30 мск выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
макеевка
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макеевка, украина, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 2 ракеты по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 - населенный пункт Макеевка (Советский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
По данным ведомства, украинские войска с 9.15 по 12.30 мск выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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