Рейтинг@Mail.ru
Женщина получила ранение при обстреле Донецка - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 07.04.2024 (обновлено: 11:19 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/obstrel-1938361604.html
Женщина получила ранение при обстреле Донецка
Женщина получила ранение при обстреле Донецка - РИА Новости, 07.04.2024
Женщина получила ранение при обстреле Донецка
Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:18
2024-04-07T11:19
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Июльской получила ранение женщина 1991 года рождения", - написал он. Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела ВСУ Буденновского и Петровского районов Донецка в субботу пострадали три мирных жителя.
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html
петровский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петровский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Петровский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Женщина получила ранение при обстреле Донецка

Мэр Кулемзин: женщина пострадала при обстреле Петровского района Донецка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Петровского района по улице Июльской получила ранение женщина 1991 года рождения", - написал он.
Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела ВСУ Буденновского и Петровского районов Донецка в субботу пострадали три мирных жителя.
Последствия обстрела частного дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Трое детей погибли при обстреле Донецка
15 марта, 08:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала