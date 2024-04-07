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Женщина получила ранение при обстреле Донецка
Женщина получила ранение при обстреле Донецка - РИА Новости, 07.04.2024
Женщина получила ранение при обстреле Донецка
Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:18
2024-04-07T11:18
2024-04-07T11:19
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Июльской получила ранение женщина 1991 года рождения", - написал он. Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела ВСУ Буденновского и Петровского районов Донецка в субботу пострадали три мирных жителя.
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html
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Петровский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Женщина получила ранение при обстреле Донецка
Мэр Кулемзин: женщина пострадала при обстреле Петровского района Донецка