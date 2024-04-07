https://ria.ru/20240407/obstrel-1938361604.html

Женщина получила ранение при обстреле Донецка

Женщина получила ранение при обстреле Донецка - РИА Новости, 07.04.2024

Женщина получила ранение при обстреле Донецка

Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:18

2024-04-07T11:18

2024-04-07T11:19

петровский район

донецк

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Июльской получила ранение женщина 1991 года рождения", - написал он. Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела ВСУ Буденновского и Петровского районов Донецка в субботу пострадали три мирных жителя.

https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html

петровский район

донецк

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петровский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия