https://ria.ru/20240407/obstrel-1938356791.html

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 07.04.2024

Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за день нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, повреждены здания двух школ, без электричества остались 2,8... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T10:48

2024-04-07T10:48

2024-04-07T10:48

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg

ГЕНИЧЕСК, 7 апр - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, повреждены здания двух школ, без электричества остались 2,8 тысячи человек в пяти населенных пунктах, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты было зафиксировано еще 22 прилета. В результате обстрела Алешек повреждение получили две школы. Кроме того, без света остались 2,8 тысячи абонентов "Херсоноблэнерго" в пяти населенных пунктах области", - сообщил источник. По его словам, за указанный период украинская артиллерия обстреляла шесть населенных пунктов - Алешки, Каховку, Новую Каховку, Старую и Новую Маячку и Ольгинку. Информация по разрушениям инфраструктуры и жертвам среди мирного населения уточняется. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия