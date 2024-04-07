https://ria.ru/20240407/obstrel-1938356791.html
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 07.04.2024
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за день нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, повреждены здания двух школ, без электричества остались 2,8... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T10:48
2024-04-07T10:48
2024-04-07T10:48
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 7 апр - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, повреждены здания двух школ, без электричества остались 2,8 тысячи человек в пяти населенных пунктах, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты было зафиксировано еще 22 прилета. В результате обстрела Алешек повреждение получили две школы. Кроме того, без света остались 2,8 тысячи абонентов "Херсоноблэнерго" в пяти населенных пунктах области", - сообщил источник. По его словам, за указанный период украинская артиллерия обстреляла шесть населенных пунктов - Алешки, Каховку, Новую Каховку, Старую и Новую Маячку и Ольгинку. Информация по разрушениям инфраструктуры и жертвам среди мирного населения уточняется. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 45 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 7 апр - РИА Новости. ВСУ за день нанесли 45 ударов из ствольной артиллерии по левобережью Днепра в Херсонской области, повреждены здания двух школ, без электричества остались 2,8 тысячи человек в пяти населенных пунктах, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. С наступлением темноты было зафиксировано еще 22 прилета. В результате обстрела Алешек повреждение получили две школы. Кроме того, без света остались 2,8 тысячи абонентов "Херсоноблэнерго" в пяти населенных пунктах области", - сообщил источник.
По его словам, за указанный период украинская артиллерия обстреляла шесть населенных пунктов - Алешки, Каховку, Новую Каховку, Старую и Новую Маячку и Ольгинку. Информация по разрушениям инфраструктуры и жертвам среди мирного населения уточняется.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.