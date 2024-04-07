https://ria.ru/20240407/obstrel-1938348272.html

Украинские войска обстреляли три города в ДНР

Украинские войска обстреляли три города в ДНР - РИА Новости, 07.04.2024

Украинские войска обстреляли три города в ДНР

Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, по Горловке, Донецку и Макеевке,... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:40

2024-04-07T09:40

2024-04-07T09:40

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, по Горловке, Донецку и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный) ...08:25 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров ...08.25 - населенный пункт Новосёловка Первая -населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Представительство также сообщило. что в 08.45 по Петровскому и Кировскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия