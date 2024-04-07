https://ria.ru/20240407/napadenie-1938450322.html

СК опубликовал кадры работы следователей на месте нападения в Подмосковье

СК опубликовал кадры работы следователей на месте нападения в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2024

СК опубликовал кадры работы следователей на месте нападения в Подмосковье

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия в подмосковном Щелково, где наркосбытчик открыл огонь по полицейским, один из них погиб, следует из... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T20:40

2024-04-07T20:40

2024-04-07T21:29

происшествия

московская область (подмосковье)

щелково

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия в подмосковном Щелково, где наркосбытчик открыл огонь по полицейским, один из них погиб, следует из видео, опубликованном ГСУ СК России по Московской области. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия в подмосковном Щелково, где наркосбытчик открыл огонь по полицейским, планировавших его задержать, один из сотрудников полиции погиб, другой находит в реанимации. На месте происшествия обнаружены сигареты, зажигалка, ключи и деньги, следует из видео, опубликованного ГСУ СК РФ по Московской области.

https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html

московская область (подмосковье)

щелково

россия

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Кадры с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика Видео СК с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика в Подмосковье. 2024-04-07T20:40 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), щелково, россия, следственный комитет россии (ск рф)