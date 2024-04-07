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СК опубликовал кадры работы следователей на месте нападения в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2024
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20:40 07.04.2024 (обновлено: 21:29 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/napadenie-1938450322.html
СК опубликовал кадры работы следователей на месте нападения в Подмосковье
СК опубликовал кадры работы следователей на месте нападения в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2024
СК опубликовал кадры работы следователей на месте нападения в Подмосковье
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия в подмосковном Щелково, где наркосбытчик открыл огонь по полицейским, один из них погиб, следует из... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:40
2024-04-07T21:29
происшествия
московская область (подмосковье)
щелково
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия в подмосковном Щелково, где наркосбытчик открыл огонь по полицейским, один из них погиб, следует из видео, опубликованном ГСУ СК России по Московской области. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия в подмосковном Щелково, где наркосбытчик открыл огонь по полицейским, планировавших его задержать, один из сотрудников полиции погиб, другой находит в реанимации. На месте происшествия обнаружены сигареты, зажигалка, ключи и деньги, следует из видео, опубликованного ГСУ СК РФ по Московской области.
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московская область (подмосковье)
щелково
россия
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Кадры с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика
Видео СК с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика в Подмосковье.
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происшествия, московская область (подмосковье), щелково, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Щелково, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК опубликовал кадры работы следователей на месте нападения в Подмосковье

СК показал кадры с места нападения на полицейских в подмосковном Щелково

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия в подмосковном Щелково, где наркосбытчик открыл огонь по полицейским, один из них погиб, следует из видео, опубликованном ГСУ СК России по Московской области.
© СК РоссииМесто нападения на полицейских в Подмосковье
Место нападения на полицейских в Подмосковье
© СК России
Место нападения на полицейских в Подмосковье
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия в подмосковном Щелково, где наркосбытчик открыл огонь по полицейским, планировавших его задержать, один из сотрудников полиции погиб, другой находит в реанимации.
На месте происшествия обнаружены сигареты, зажигалка, ключи и деньги, следует из видео, опубликованного ГСУ СК РФ по Московской области.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЩелковоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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