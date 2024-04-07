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Прокуратура контролирует ситуацию с нападением на полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2024
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19:44 07.04.2024
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Прокуратура контролирует ситуацию с нападением на полицейских в Подмосковье
Прокуратура контролирует ситуацию с нападением на полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2024
Прокуратура контролирует ситуацию с нападением на полицейских в Подмосковье
Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств посягательства на полицейских в Щелково, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:44
2024-04-07T19:44
происшествия
московская область (подмосковье)
щелково
россия
иван денисов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств посягательства на полицейских в Щелково, сообщает пресс-служба ведомства. "По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Щелковский городской прокурор Иван Денисов", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры. В ведомстве отметили, что прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). По данным прокуратуры, сегодня около 17.00 в районе СНТ "Озон" прохожий обнаружил двух полицейских без сознания, в впоследствии один из которых скончался на месте.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), щелково, россия, иван денисов
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Щелково, Россия, Иван Денисов
Прокуратура контролирует ситуацию с нападением на полицейских в Подмосковье

Прокуратура контролирует ситуацию с нападением на полицейских в Щелково

© Фото из соцсетейМесто нападения на полицейских в Подмосковье
Место нападения на полицейских в Подмосковье
© Фото из соцсетей
Место нападения на полицейских в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств посягательства на полицейских в Щелково, сообщает пресс-служба ведомства.
"По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Щелковский городской прокурор Иван Денисов", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
По данным прокуратуры, сегодня около 17.00 в районе СНТ "Озон" прохожий обнаружил двух полицейских без сознания, в впоследствии один из которых скончался на месте.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЩелковоРоссияИван Денисов
 
 
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