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Прокуратура контролирует ситуацию с нападением на полицейских в Подмосковье

Прокуратура контролирует ситуацию с нападением на полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2024

Прокуратура контролирует ситуацию с нападением на полицейских в Подмосковье

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств посягательства на полицейских в Щелково, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T19:44

2024-04-07T19:44

2024-04-07T19:44

происшествия

московская область (подмосковье)

щелково

россия

иван денисов

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств посягательства на полицейских в Щелково, сообщает пресс-служба ведомства. "По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Щелковский городской прокурор Иван Денисов", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры. В ведомстве отметили, что прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). По данным прокуратуры, сегодня около 17.00 в районе СНТ "Озон" прохожий обнаружил двух полицейских без сознания, в впоследствии один из которых скончался на месте.

https://ria.ru/20240327/voronezh-1936160031.html

московская область (подмосковье)

щелково

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), щелково, россия, иван денисов