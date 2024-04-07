https://ria.ru/20240407/napadenie-1938433940.html

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2024

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь полицейских... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T19:18

2024-04-07T19:18

2024-04-07T19:28

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь полицейских подмосковном Щелково, сообщает СК РФ."Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Московской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах дела.Ранее пресс-служба ГСУСК России по Московской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в подмосковном Щелково, один из сотрудников правопорядка погиб. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению.

https://ria.ru/20240327/voronezh-1936160031.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия