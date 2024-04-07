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Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2024
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19:18 07.04.2024 (обновлено: 19:28 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/napadenie-1938433940.html
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2024
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь полицейских... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:18
2024-04-07T19:28
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь полицейских подмосковном Щелково, сообщает СК РФ."Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Московской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах дела.Ранее пресс-служба ГСУСК России по Московской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в подмосковном Щелково, один из сотрудников правопорядка погиб. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению.
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских в Подмосковье

Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на полицейских в Подмосковье

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь полицейских подмосковном Щелково, сообщает СК РФ.
"Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Московской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах дела.
Ранее пресс-служба ГСУСК России по Московской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в подмосковном Щелково, один из сотрудников правопорядка погиб. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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