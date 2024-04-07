Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 07.04.2024 (обновлено: 21:51 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/napadenie-1938429281.html
В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник
В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник - РИА Новости, 07.04.2024
В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник
Неизвестные напали на двух полицейских в Щелково в Подмосковье, один из них убит, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T18:31
2024-04-07T21:51
московская область (подмосковье)
происшествия
черноголовка
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938438125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d05a0dfa48843bd7b6ff7acde0a0bc7d.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Неизвестные напали на двух полицейских в Щелково в Подмосковье, один из них убит, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."Неизвестные напали на двух полицейских в СНТ "Озон", — рассказал собеседник агентства.По его словам, одного из них убили, второй находится в реанимации.Как уточнили в областном управлении СК России, прохожие нашли двух раненых сотрудников МВД на проселочной дороге в рабочем поселке Фряново. Оба были без сознания, один из полицейских впоследствии умер от огнестрельных ранений.Отмечается, что на место ЧП выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к нападению.Как заявила, в свою очередь, представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, в дежурную часть поступила информация, что в деревне Якимово у дороги лежит раненый мужчина. Прибывшие оперативники обнаружили двух сотрудников МУ МВД "Щелковское" с огнестрельными ранениями. Один из них умер до прибытия скорой, второго госпитализировали."Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика", — добавила она.Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.
https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html
https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html
московская область (подмосковье)
черноголовка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика
Видео СК с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика в Подмосковье.
2024-04-07T18:31
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938438125_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a0262a520ce5ea6e22ba8ad109c0f336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия, черноголовка, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Черноголовка, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник

В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит

© Фото из соцсетейМесто нападения на полицейских в Подмосковье
Место нападения на полицейских в Подмосковье
© Фото из соцсетей
Место нападения на полицейских в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Неизвестные напали на двух полицейских в Щелково в Подмосковье, один из них убит, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
"Неизвестные напали на двух полицейских в СНТ "Озон", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, одного из них убили, второй находится в реанимации.
Как уточнили в областном управлении СК России, прохожие нашли двух раненых сотрудников МВД на проселочной дороге в рабочем поселке Фряново. Оба были без сознания, один из полицейских впоследствии умер от огнестрельных ранений.
© Фото из соцсетейМесто нападения на полицейских в Подмосковье
Место нападения на полицейских в Подмосковье
© Фото из соцсетей
Место нападения на полицейских в Подмосковье
Отмечается, что на место ЧП выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к нападению.
Как заявила, в свою очередь, представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, в дежурную часть поступила информация, что в деревне Якимово у дороги лежит раненый мужчина. Прибывшие оперативники обнаружили двух сотрудников МУ МВД "Щелковское" с огнестрельными ранениями. Один из них умер до прибытия скорой, второго госпитализировали.
Краснодарский суд арестовал двух мужчин по делу о нападении на полицейских
В Краснодаре арестовали двух фигурантов дела о нападении на полицейских
29 марта, 00:59
"Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика", — добавила она.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Жителя Иркутской области арестовали за нападение на полицейского
17 января, 15:45
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияЧерноголовкаСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала