https://ria.ru/20240407/napadenie-1938429281.html

В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник

В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник - РИА Новости, 07.04.2024

В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник

Неизвестные напали на двух полицейских в Щелково в Подмосковье, один из них убит, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T18:31

2024-04-07T18:31

2024-04-07T21:51

московская область (подмосковье)

происшествия

черноголовка

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Неизвестные напали на двух полицейских в Щелково в Подмосковье, один из них убит, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."Неизвестные напали на двух полицейских в СНТ "Озон", — рассказал собеседник агентства.По его словам, одного из них убили, второй находится в реанимации.Как уточнили в областном управлении СК России, прохожие нашли двух раненых сотрудников МВД на проселочной дороге в рабочем поселке Фряново. Оба были без сознания, один из полицейских впоследствии умер от огнестрельных ранений.Отмечается, что на место ЧП выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к нападению.Как заявила, в свою очередь, представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, в дежурную часть поступила информация, что в деревне Якимово у дороги лежит раненый мужчина. Прибывшие оперативники обнаружили двух сотрудников МУ МВД "Щелковское" с огнестрельными ранениями. Один из них умер до прибытия скорой, второго госпитализировали."Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика", — добавила она.Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.

https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html

https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html

московская область (подмосковье)

черноголовка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика Видео СК с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика в Подмосковье. 2024-04-07T18:31 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), происшествия, черноголовка, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин