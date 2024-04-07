https://ria.ru/20240407/napadenie-1938429281.html
В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник
В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник - РИА Новости, 07.04.2024
В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник
Неизвестные напали на двух полицейских в Щелково в Подмосковье, один из них убит, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T18:31
2024-04-07T18:31
2024-04-07T21:51
московская область (подмосковье)
происшествия
черноголовка
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Неизвестные напали на двух полицейских в Щелково в Подмосковье, один из них убит, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах."Неизвестные напали на двух полицейских в СНТ "Озон", — рассказал собеседник агентства.По его словам, одного из них убили, второй находится в реанимации.Как уточнили в областном управлении СК России, прохожие нашли двух раненых сотрудников МВД на проселочной дороге в рабочем поселке Фряново. Оба были без сознания, один из полицейских впоследствии умер от огнестрельных ранений.Отмечается, что на место ЧП выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к нападению.Как заявила, в свою очередь, представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, в дежурную часть поступила информация, что в деревне Якимово у дороги лежит раненый мужчина. Прибывшие оперативники обнаружили двух сотрудников МУ МВД "Щелковское" с огнестрельными ранениями. Один из них умер до прибытия скорой, второго госпитализировали."Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика", — добавила она.Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин контролирует ход расследования.
https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html
https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html
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черноголовка
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Кадры с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика
Видео СК с места нападения на полицейских, пытавшихся задержать наркосбытчика в Подмосковье.
2024-04-07T18:31
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PT0M18S
РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), происшествия, черноголовка, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Черноголовка, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит, заявил источник
В Подмосковье напали на двух полицейских, один из них убит
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Неизвестные напали на двух полицейских в Щелково в Подмосковье, один из них убит, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
"Неизвестные напали на двух полицейских в СНТ "Озон", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, одного из них убили, второй находится в реанимации.
Как уточнили в областном управлении СК
России, прохожие нашли двух раненых сотрудников МВД на проселочной дороге в рабочем поселке Фряново. Оба были без сознания, один из полицейских впоследствии умер от огнестрельных ранений.
Отмечается, что на место ЧП выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут причастных к нападению.
Как заявила, в свою очередь, представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, в дежурную часть поступила информация, что в деревне Якимово у дороги лежит раненый мужчина. Прибывшие оперативники обнаружили двух сотрудников МУ МВД "Щелковское" с огнестрельными ранениями. Один из них умер до прибытия скорой, второго госпитализировали.
"Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика", — добавила она.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
контролирует ход расследования.