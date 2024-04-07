Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у йеменского порта Адена
Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в соцсети X, что получило информацию о нападении на судно в 59 морских милях (109,3 километра) к юго-западу от йеменского порта Адена.
"Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 59 морских милях к юго-западу от Адена в Йемене. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления. Инцидент классифицируется как нападение.
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UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Позднее управление сообщило, что, по информации капитана судна, ракета упала в воду в непосредственной близости от левого борта корабля. Судно не получило повреждений, экипаж также находится в безопасности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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