https://ria.ru/20240407/moshenniki-1938393934.html

Аферисты выманили у женщины 74 миллиона рублей через мессенджер

Аферисты выманили у женщины 74 миллиона рублей через мессенджер - РИА Новости, 07.04.2024

Аферисты выманили у женщины 74 миллиона рублей через мессенджер

Аферисты, выдавая себя за сотрудников банка и правоохранительных органов, за месяц выманили у женщины через мессенджер 74,6 миллиона рублей, на все счета... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:35

2024-04-07T14:35

2024-04-07T15:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Аферисты, выдавая себя за сотрудников банка и правоохранительных органов, за месяц выманили у женщины через мессенджер 74,6 миллиона рублей, на все счета мошенников наложены аресты, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. "Злоумышленники через мессенджер связались с пострадавшей, представились сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщив, что ее счета подверглись мошенническим действиям и нужно срочно провести "переактивацию счетов". Аферисты сообщили, что для этой "процедуры" нужно постоянно подтверждать свою платежеспособность путем внесения наличных через банкомат на определенные счета", - говорится в сообщении. Женщина, поверив мошенникам, сняла со счетов все деньги, взяла в долг у знакомых, оформила кредит и в течение нескольких дней в разных банках переводила средства аферистам для "подтверждая своей платежеспособности". На протяжении всего времени с ней поддерживали связь и обещали, что все деньги скоро вернут. "Таким способом женщина перевела на счета аферистов более 74,6 миллиона рублей. По требованию Гагаринской межрайонной прокуратуры на счета, куда переводились деньги, наложены аресты. Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в прокуратуре", - отмечается в сообщении. Ведомство в очередной раз напомнило, что в случае сообщений о попытке хищения денежных средств со счета, необходимости получения кредитов или перевода денег на "определенные счета" нужно прекращать разговор и самостоятельно звонить в банк для уточнения информации.

https://ria.ru/20240121/mvd-1922643800.html

https://ria.ru/20231027/moshenniki-1905539123.html

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происшествия, москва