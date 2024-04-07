https://ria.ru/20240407/mikroskhemy-1938300154.html

Опытные модели ПЛИС создали в ОЭЗ "Технополис Москва"

Опытные модели ПЛИС создали в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 07.04.2024

Опытные модели ПЛИС создали в ОЭЗ "Технополис Москва"

Московское предприятие по выпуску микросхем "Дизайн Центр "Союз", являющееся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", представило прототип программируемой логической РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:14

2024-04-07T09:14

2024-04-07T09:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938300453_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_eb1465f747b1a7576994c9f42694b101.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Московское предприятие по выпуску микросхем "Дизайн Центр "Союз", являющееся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", представило прототип программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) для использования в космической и другой спецаппаратуре, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, московские власти оказывают всестороннюю поддержку производителям микроэлектроники: по результатам прошлого года в данной сфере зафиксирован рост на 25%. Сегодня на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" реализуется множество проектов. В частности, создан кластер микроэлектроники и фотоники, в котором разрабатываются фотонные интегральные схемы и микроэлектронные компоненты."Созданная компанией микросхема имеет высокий показатель надежности, стойкости к внешним воздействиям и готова к применению в космической и специальной аппаратуре. В рамках импортозамещения в прошлом году предприятие увеличило производственные площади на 1,2 тыс. кв. м.", – уточнил Овчинский, слова которого привели в пресс-службе ДИПП.Область использования созданных изделий программируется после изготовления. Далее предназначение устройства может быть перепрограммировано много раз. Примечательно, что из ПЛИС возможно сделать микропроцессор.Гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что уже свыше 30 компаний, выпускающих микроэлектронику, стали резидентами столичных ОЭЗ. В прошлом году они вложили в свое развитие более двадцати млрд. руб."Компания выпускает высоконадежные российские интегральные микросхемы. Их заказывают свыше 150 предприятий со всей страны. С момента получения статуса резидента в 2016 году выручка компании превысила 2 млрд. руб.", – отметил Дегтев, слова которого приводятся в сообщении.На сегодняшний день на отечественном рынке преобладают импортные ПЛИС. В связи с этим столичные изобретения стали прорывом в ходе импортозамещения.Руководитель компании-разработчика Всеволод Эннс подчеркнул, что на новое устройство уже поступили предзаказы.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом. Компании, работающие в ОЭЗ, могут рассчитывать на льготы. ОЭЗ состоит из шести площадок - "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево". Они занимают площадь более 280 га. "Технополис Москва" уже много лет – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее в ДИПП сообщили, что компании Москвы увеличивают производство комплектующих для электротранспорта, а также инновационных зарядных станций.

https://ria.ru/20240406/vypusk-1938154600.html

https://ria.ru/20240405/predpriyatie-1938116931.html

https://ria.ru/20240405/moskva-1937983944.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владислав овчинский, москва