https://ria.ru/20240407/lavrov-1938351603.html

Лавров посетит Китай 8 — 9 апреля

Лавров посетит Китай 8 — 9 апреля - РИА Новости, 07.04.2024

Лавров посетит Китай 8 — 9 апреля

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай состоится 8-9 апреля, он и его китайский коллега Ван И обсудят вопросы взаимодействия двух государств, а также... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T10:07

2024-04-07T10:07

2024-04-07T10:17

в мире

китай

россия

сергей лавров

ван и (политик)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай состоится 8-9 апреля, он и его китайский коллега Ван И обсудят вопросы взаимодействия двух государств, а также международную повестку, сообщили в МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала этот визит без указания дат, отметив, что у министров запланировано в том числе обсуждение украинского кризиса."8-9 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в КНР, в рамках которого предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении на сайте МИД.В сообщении уточняется, что министры обсудят "широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах".Также "запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937027465.html

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

китай

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в мире, китай, россия, сергей лавров, ван и (политик)