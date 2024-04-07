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Лавров посетит Китай 8 — 9 апреля - РИА Новости, 07.04.2024
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10:07 07.04.2024 (обновлено: 10:17 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/lavrov-1938351603.html
Лавров посетит Китай 8 — 9 апреля
Лавров посетит Китай 8 — 9 апреля - РИА Новости, 07.04.2024
Лавров посетит Китай 8 — 9 апреля
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай состоится 8-9 апреля, он и его китайский коллега Ван И обсудят вопросы взаимодействия двух государств, а также... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T10:07
2024-04-07T10:17
в мире
китай
россия
сергей лавров
ван и (политик)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай состоится 8-9 апреля, он и его китайский коллега Ван И обсудят вопросы взаимодействия двух государств, а также международную повестку, сообщили в МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала этот визит без указания дат, отметив, что у министров запланировано в том числе обсуждение украинского кризиса."8-9 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в КНР, в рамках которого предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении на сайте МИД.В сообщении уточняется, что министры обсудят "широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах".Также "запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937027465.html
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в мире, китай, россия, сергей лавров, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Сергей Лавров, Ван И (политик)
Лавров посетит Китай 8 — 9 апреля

Лавров посетит КНР 8 — 9 апреля для переговоров с китайским коллегой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай состоится 8-9 апреля, он и его китайский коллега Ван И обсудят вопросы взаимодействия двух государств, а также международную повестку, сообщили в МИД РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала этот визит без указания дат, отметив, что у министров запланировано в том числе обсуждение украинского кризиса.
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"8-9 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в КНР, в рамках которого предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении на сайте МИД.
В сообщении уточняется, что министры обсудят "широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах".
Также "запланирован обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", отмечается в сообщении.
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В миреКитайРоссияСергей ЛавровВан И (политик)
 
 
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