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Российский турист погиб на турецком курорте Аланья
Российский турист погиб на турецком курорте Аланья - РИА Новости, 07.04.2024
Российский турист погиб на турецком курорте Аланья
Российский турист скончался на турецком курорте Аланья, причины смерти не сообщаются. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:00
2024-04-07T17:00
2024-04-07T17:00
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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Российский турист скончался на турецком курорте Аланья, причины смерти не сообщаются. По данным телеканала NTV, тело 40-летнего Сергея Касьянова обнаружили в его номере сотрудники гостиницы, обеспокоенные тем, что мужчина долго не выходил из комнаты. Прибывшие на место происшествия медики установили, что мужчина скончался. Тело отправлено на судмедэкспертизу в Анталью.
https://ria.ru/20240118/antalya-1921965621.html
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аланья (город), анталья (провинция), новости - туризм
Туризм, Аланья (город), Анталья (провинция), Новости - Туризм
Российский турист погиб на турецком курорте Аланья
Российский турист Касьянов погиб на турецком курорте Аланья