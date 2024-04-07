https://ria.ru/20240407/kasyanov-1938417464.html

Российский турист погиб на турецком курорте Аланья

Российский турист погиб на турецком курорте Аланья - РИА Новости, 07.04.2024

Российский турист погиб на турецком курорте Аланья

Российский турист скончался на турецком курорте Аланья, причины смерти не сообщаются. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:00

2024-04-07T17:00

2024-04-07T17:00

туризм

аланья (город)

анталья (провинция)

новости - туризм

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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Российский турист скончался на турецком курорте Аланья, причины смерти не сообщаются. По данным телеканала NTV, тело 40-летнего Сергея Касьянова обнаружили в его номере сотрудники гостиницы, обеспокоенные тем, что мужчина долго не выходил из комнаты. Прибывшие на место происшествия медики установили, что мужчина скончался. Тело отправлено на судмедэкспертизу в Анталью.

https://ria.ru/20240118/antalya-1921965621.html

аланья (город)

анталья (провинция)

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2024

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аланья (город), анталья (провинция), новости - туризм