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Российский турист погиб на турецком курорте Аланья - РИА Новости, 07.04.2024
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Туризм
 
17:00 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/kasyanov-1938417464.html
Российский турист погиб на турецком курорте Аланья
Российский турист погиб на турецком курорте Аланья - РИА Новости, 07.04.2024
Российский турист погиб на турецком курорте Аланья
Российский турист скончался на турецком курорте Аланья, причины смерти не сообщаются. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:00
2024-04-07T17:00
туризм
аланья (город)
анталья (провинция)
новости - туризм
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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Российский турист скончался на турецком курорте Аланья, причины смерти не сообщаются. По данным телеканала NTV, тело 40-летнего Сергея Касьянова обнаружили в его номере сотрудники гостиницы, обеспокоенные тем, что мужчина долго не выходил из комнаты. Прибывшие на место происшествия медики установили, что мужчина скончался. Тело отправлено на судмедэкспертизу в Анталью.
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аланья (город), анталья (провинция), новости - туризм
Туризм, Аланья (город), Анталья (провинция), Новости - Туризм
Российский турист погиб на турецком курорте Аланья

Российский турист Касьянов погиб на турецком курорте Аланья

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Российский турист скончался на турецком курорте Аланья, причины смерти не сообщаются.
По данным телеканала NTV, тело 40-летнего Сергея Касьянова обнаружили в его номере сотрудники гостиницы, обеспокоенные тем, что мужчина долго не выходил из комнаты.
Прибывшие на место происшествия медики установили, что мужчина скончался.
Тело отправлено на судмедэкспертизу в Анталью.
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы
18 января, 01:32
 
ТуризмАланья (город)Анталья (провинция)Новости - Туризм
 
 
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