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В Израиле заявили о завершении полноценной наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 07.04.2024
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16:57 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/izrail-1938416843.html
В Израиле заявили о завершении полноценной наземной операции в секторе Газа
В Израиле заявили о завершении полноценной наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 07.04.2024
В Израиле заявили о завершении полноценной наземной операции в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела из сектора Газа 98-ю дивизию, которая последние несколько месяцев проводила операции в Хан-Юнисе, что означает окончание... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:57
2024-04-07T16:57
в мире
израиль
сша
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела из сектора Газа 98-ю дивизию, которая последние несколько месяцев проводила операции в Хан-Юнисе, что означает окончание фазы полноценных наземных маневров в анклаве спустя ровно полгода с атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, сообщила в воскресенье государственная радиостанция Kan. Радиостанция отмечает, что в палестинском анклаве остались 162-я дивизия на севере и бригада "Нахаль", которая контролирует коридор безопасности, разделяющий сектор Газа посередине на две части и препятствующий возвращению его жителей из южных районов на север. По данным радиостанции, израильские военные полагают, что на текущем этапе военных действий самым эффективным методом борьбы с ХАМАС и его инфраструктурой являются целенаправленные рейды, который проводятся на основе точной разведывательной информации. Таким образом, при необходимости нужное количество военнослужащих сможет в любой момент зайти в тот или иной район для проведения операции. В ЦАХАЛ подчеркнули, что сокращение военного присутствия в секторе Газа никак не связано с давлением на Израиль со стороны США. По данным радиостанции, в ЦАХАЛ осознают, что вывод сухопутных сил будет способствовать перемещению жителей анклава из Рафаха в Хан-Юнис и центральные районы. Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раз за разом утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,7 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240407/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
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сша
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили о завершении полноценной наземной операции в секторе Газа

Kan: ЦАХАЛ с выводом 98-й дивизии закончил полноценную наземную операцию в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела из сектора Газа 98-ю дивизию, которая последние несколько месяцев проводила операции в Хан-Юнисе, что означает окончание фазы полноценных наземных маневров в анклаве спустя ровно полгода с атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, сообщила в воскресенье государственная радиостанция Kan.
Радиостанция отмечает, что в палестинском анклаве остались 162-я дивизия на севере и бригада "Нахаль", которая контролирует коридор безопасности, разделяющий сектор Газа посередине на две части и препятствующий возвращению его жителей из южных районов на север.
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По данным радиостанции, израильские военные полагают, что на текущем этапе военных действий самым эффективным методом борьбы с ХАМАС и его инфраструктурой являются целенаправленные рейды, который проводятся на основе точной разведывательной информации. Таким образом, при необходимости нужное количество военнослужащих сможет в любой момент зайти в тот или иной район для проведения операции.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что сокращение военного присутствия в секторе Газа никак не связано с давлением на Израиль со стороны США. По данным радиостанции, в ЦАХАЛ осознают, что вывод сухопутных сил будет способствовать перемещению жителей анклава из Рафаха в Хан-Юнис и центральные районы.
Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раз за разом утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,7 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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