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Нетаньяху исключил прекращение боевых действий без освобождения заложников - РИА Новости, 07.04.2024
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15:06 07.04.2024 (обновлено: 15:16 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/izrail-1938399927.html
Нетаньяху исключил прекращение боевых действий без освобождения заложников
Нетаньяху исключил прекращение боевых действий без освобождения заложников - РИА Новости, 07.04.2024
Нетаньяху исключил прекращение боевых действий без освобождения заложников
Израиль не является стороной, препятствующей заключению сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, но без освобождения... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:06
2024-04-07T15:16
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
восточный иерусалим
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Израиль не является стороной, препятствующей заключению сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, но без освобождения заложников прекращения огня не будет, заявил в воскресенье премьер страны Биньямин Нетаньяху."Я ясно дал понять международному сообществу - прекращения огня не будет без возвращения похищенных. Этого просто не произойдет. Это политика израильского правительства, и я приветствую тот факт, что администрация (Джо - ред.) Байдена на днях дала понять, что она по-прежнему придерживается такой же позиции", - заявил Нетаньяху в начале воскресного заседания военно-политического кабинета.По словам премьера, стороной, препятствующей заключению сделки, является палестинское движение ХАМАС, а не Израиль."Крайние требования (движения ХАМАС - ред.) направлены на то, чтобы положить конец войне и оставить его (ХАМАС - ред.) нетронутым, обеспечить его выживание, реабилитацию и способность подвергать опасности наших граждан и наших солдат. Подчинение требованиям ХАМАС позволит им попытаться повторить преступления, такие как атака 7 октября, снова и снова, как и было обещано", - подчеркнул Нетаньяху.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,7 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240407/konflikt-1915630213.html
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израиль
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, восточный иерусалим, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Восточный Иерусалим, ХАМАС
Нетаньяху исключил прекращение боевых действий без освобождения заложников

Нетаньяху исключил остановку боевых действий в Газе без освобождения заложников

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Израиль не является стороной, препятствующей заключению сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, но без освобождения заложников прекращения огня не будет, заявил в воскресенье премьер страны Биньямин Нетаньяху.
"Я ясно дал понять международному сообществу - прекращения огня не будет без возвращения похищенных. Этого просто не произойдет. Это политика израильского правительства, и я приветствую тот факт, что администрация (Джо - ред.) Байдена на днях дала понять, что она по-прежнему придерживается такой же позиции", - заявил Нетаньяху в начале воскресного заседания военно-политического кабинета.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По словам премьера, стороной, препятствующей заключению сделки, является палестинское движение ХАМАС, а не Израиль.
"Крайние требования (движения ХАМАС - ред.) направлены на то, чтобы положить конец войне и оставить его (ХАМАС - ред.) нетронутым, обеспечить его выживание, реабилитацию и способность подвергать опасности наших граждан и наших солдат. Подчинение требованиям ХАМАС позволит им попытаться повторить преступления, такие как атака 7 октября, снова и снова, как и было обещано", - подчеркнул Нетаньяху.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа
29 марта, 10:04
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,7 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Нетаньяху ответил на угрозы Ирана
4 апреля, 20:42
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
Полянский дал юридическую оценку удару Израиля по консульству Ирана
3 апреля, 10:52
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуВосточный ИерусалимХАМАС
 
 
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