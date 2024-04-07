https://ria.ru/20240407/izrail-1938395734.html
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 07.04.2024
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в окрестностях израильского города Эйлат на побережье Красного моря впервые с 1 апреля, сообщила Армия обороны Израиля... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:46
2024-04-07T14:46
2024-04-07T15:55
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в окрестностях израильского города Эйлат на побережье Красного моря впервые с 1 апреля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в области Эйлата", - говорится в сообщении Telegram-канале армии.Позднее Армия обороны Израиля написала, что сигнал воздушной тревоги прозвучал на фоне проникновения "вражеского летательного аппарата". Было установлено, что это была ложная тревога.Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала 1 апреля о сиренах воздушной тревоги в Эйлате.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,8 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240407/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, красное море, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Красное море, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля в окрестностях Эйлата прозвучали сирены воздушной тревоги
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Сирены воздушной тревоги
прозвучали в окрестностях израильского города Эйлат на побережье Красного моря впервые с 1 апреля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в области Эйлата", - говорится в сообщении Telegram-канале армии.
Позднее Армия обороны Израиля написала, что сигнал воздушной тревоги прозвучал на фоне проникновения "вражеского летательного аппарата". Было установлено, что это была ложная тревога.
Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала 1 апреля о сиренах воздушной тревоги в Эйлате.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,8 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.