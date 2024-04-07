https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html

СМИ Ирана опубликовали список ракет, способных поразить территорию Израиля

СМИ Ирана опубликовали список ракет, способных поразить территорию Израиля - РИА Новости, 07.04.2024

СМИ Ирана опубликовали список ракет, способных поразить территорию Израиля

Иран обладает девятью типами ракет, дальности которых достаточно, чтобы поразить территорию Израиля, сообщает иранское информационное агентство ISNA на фоне... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:04

2024-04-07T17:04

2024-04-07T17:28

в мире

иран

израиль

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ТЕГЕРАН, 7 апр – РИА Новости. Иран обладает девятью типами ракет, дальности которых достаточно, чтобы поразить территорию Израиля, сообщает иранское информационное агентство ISNA на фоне израильского удара по генконсульству Ирана в Дамаске ранее на этой неделе. "После преступного нападения израильского режима на здание иранского консульства в Дамаске ответ Ирана на это преступление ляжет тяжелой тенью на Израиль", - говорится в сообщении агентства, сопровождаемом инфографикой, показывающей разнообразие ракет, дальность которых позволяет нанести удар по территории Израиля. На инфографике, представленной ISNA, изображено 9 баллистических ракет: "Саджил, Хейбар" (четвертое поколение ракет "Хорремшехр"), "Эмад", "Шахаб-3", "Гадр", "Паве", "Фаттах-2", "Хейбар Шекан", "Хадж Касем". Скорость представленных ракет колеблется от 5 до 14 махов (от 6 120 км/ч до 17 136 км/ч). Новостной материал агентства появился на фоне обострения напряженности в регионе Ближнего Востока в связи с авиаударом, нанесенным в понедельник израильскими ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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в мире, иран, израиль