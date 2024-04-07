Рейтинг@Mail.ru
СМИ Ирана опубликовали список ракет, способных поразить территорию Израиля - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 07.04.2024 (обновлено: 17:28 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html
СМИ Ирана опубликовали список ракет, способных поразить территорию Израиля
СМИ Ирана опубликовали список ракет, способных поразить территорию Израиля - РИА Новости, 07.04.2024
СМИ Ирана опубликовали список ракет, способных поразить территорию Израиля
Иран обладает девятью типами ракет, дальности которых достаточно, чтобы поразить территорию Израиля, сообщает иранское информационное агентство ISNA на фоне... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:04
2024-04-07T17:28
в мире
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927363268_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_fa6d313d488b7fedf4a2913979a8f788.jpg
ТЕГЕРАН, 7 апр – РИА Новости. Иран обладает девятью типами ракет, дальности которых достаточно, чтобы поразить территорию Израиля, сообщает иранское информационное агентство ISNA на фоне израильского удара по генконсульству Ирана в Дамаске ранее на этой неделе. "После преступного нападения израильского режима на здание иранского консульства в Дамаске ответ Ирана на это преступление ляжет тяжелой тенью на Израиль", - говорится в сообщении агентства, сопровождаемом инфографикой, показывающей разнообразие ракет, дальность которых позволяет нанести удар по территории Израиля. На инфографике, представленной ISNA, изображено 9 баллистических ракет: "Саджил, Хейбар" (четвертое поколение ракет "Хорремшехр"), "Эмад", "Шахаб-3", "Гадр", "Паве", "Фаттах-2", "Хейбар Шекан", "Хадж Касем". Скорость представленных ракет колеблется от 5 до 14 махов (от 6 120 км/ч до 17 136 км/ч). Новостной материал агентства появился на фоне обострения напряженности в регионе Ближнего Востока в связи с авиаударом, нанесенным в понедельник израильскими ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927363268_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_2dcc929779cf7e3133745d5546385b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль
В мире, Иран, Израиль
СМИ Ирана опубликовали список ракет, способных поразить территорию Израиля

ISNA: Иран обладает типами ракет, дальность которых позволяет атаковать Израиль

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 7 апр – РИА Новости. Иран обладает девятью типами ракет, дальности которых достаточно, чтобы поразить территорию Израиля, сообщает иранское информационное агентство ISNA на фоне израильского удара по генконсульству Ирана в Дамаске ранее на этой неделе.
"После преступного нападения израильского режима на здание иранского консульства в Дамаске ответ Ирана на это преступление ляжет тяжелой тенью на Израиль", - говорится в сообщении агентства, сопровождаемом инфографикой, показывающей разнообразие ракет, дальность которых позволяет нанести удар по территории Израиля.
Похороны членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате удара в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Мир замер в ожидании катастрофы. Возмездие Ирана уже началось
Вчера, 08:00
На инфографике, представленной ISNA, изображено 9 баллистических ракет: "Саджил, Хейбар" (четвертое поколение ракет "Хорремшехр"), "Эмад", "Шахаб-3", "Гадр", "Паве", "Фаттах-2", "Хейбар Шекан", "Хадж Касем". Скорость представленных ракет колеблется от 5 до 14 махов (от 6 120 км/ч до 17 136 км/ч).
Новостной материал агентства появился на фоне обострения напряженности в регионе Ближнего Востока в связи с авиаударом, нанесенным в понедельник израильскими ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
 
В миреИранИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала