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При украинском обстреле Макеевки погибла мирная жительница

При украинском обстреле Макеевки погибла мирная жительница - РИА Новости, 07.04.2024

При украинском обстреле Макеевки погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T15:18

2024-04-07T15:18

2024-04-07T15:18

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

советский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 7 апреля по состоянию на 15.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): - по улице Дергачева, 17 погибла женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в 12.20 мск украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

макеевка

донецкая народная республика

советский район

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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, советский район, сцкк