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При украинском обстреле Макеевки погибла мирная жительница - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/gibel-1938402225.html
При украинском обстреле Макеевки погибла мирная жительница
При украинском обстреле Макеевки погибла мирная жительница - РИА Новости, 07.04.2024
При украинском обстреле Макеевки погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:18
2024-04-07T15:18
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
советский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 7 апреля по состоянию на 15.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): - по улице Дергачева, 17 погибла женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в 12.20 мск украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
макеевка
донецкая народная республика
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, советский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Советский район, СЦКК
При украинском обстреле Макеевки погибла мирная жительница

СЦКК ДНР: при украинском обстреле Макеевки погибла мирная жительница

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 7 апреля по состоянию на 15.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): - по улице Дергачева, 17 погибла женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что в 12.20 мск украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Макеевке.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСоветский районСЦКК
 
 
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