Армия Израиля заявила, что ликвидировала ХАМАС в Хан-Юнисе
ЦАХАЛ: армия ликвидировала ХАМАС в Хан-Юнисе как военно-политическую структуру
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала палестинское радикальное движение ХАМАС в Хан-Юнисе как военно-политическую структуру, военные готовятся к новым задачам, в том числе в Рафахе, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант после вывода 98-й дивизии ЦАХАЛ из Хан-Юниса.
Ранее армия Израиля вывела из сектора Газа 98-ю дивизию, которая последние несколько месяцев проводила операции в Хан-Юнисе, что обозначило окончание фазы полноценных наземных маневров в анклаве спустя ровно полгода с атаки на Израиль 7 октября 2023 года.
"Достижения 98-й дивизии ЦАХАЛ и ее подразделений чрезвычайно впечатляют. Они ликвидировали террористов и уничтожили террористические объекты, включая склады, оружие, штабы, центры связи и многое другое. Их деятельность позволила ликвидировать ХАМАС как действующую военную единицу в этом районе. Наши силы готовятся к последующим миссиям. Мы видели примеры таких миссий в больнице "Аш-Шифа" и (увидим) подобные миссии в Рафахе", - заявил Галант, слова которого распространила пресс-служба минобороны.
Министр выразил уверенность, что израильская армия достигнет точки, "когда ХАМАС больше не будет контролировать сектор Газа и не будет функционировать как военная структура, представляющая угрозу для граждан Государства Израиль".