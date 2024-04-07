Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила, что ликвидировала ХАМАС в Хан-Юнисе - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 07.04.2024 (обновлено: 21:33 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/gaza-1938454859.html
Армия Израиля заявила, что ликвидировала ХАМАС в Хан-Юнисе
Армия Израиля заявила, что ликвидировала ХАМАС в Хан-Юнисе - РИА Новости, 07.04.2024
Армия Израиля заявила, что ликвидировала ХАМАС в Хан-Юнисе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала палестинское радикальное движение ХАМАС в Хан-Юнисе как военно-политическую структуру, военные готовятся к новым... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T21:10
2024-04-07T21:33
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921495253_0:115:3071:1842_1920x0_80_0_0_2c9ad32511450e6000400380d118dc42.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала палестинское радикальное движение ХАМАС в Хан-Юнисе как военно-политическую структуру, военные готовятся к новым задачам, в том числе в Рафахе, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант после вывода 98-й дивизии ЦАХАЛ из Хан-Юниса.Ранее армия Израиля вывела из сектора Газа 98-ю дивизию, которая последние несколько месяцев проводила операции в Хан-Юнисе, что обозначило окончание фазы полноценных наземных маневров в анклаве спустя ровно полгода с атаки на Израиль 7 октября 2023 года."Достижения 98-й дивизии ЦАХАЛ и ее подразделений чрезвычайно впечатляют. Они ликвидировали террористов и уничтожили террористические объекты, включая склады, оружие, штабы, центры связи и многое другое. Их деятельность позволила ликвидировать ХАМАС как действующую военную единицу в этом районе. Наши силы готовятся к последующим миссиям. Мы видели примеры таких миссий в больнице "Аш-Шифа" и (увидим) подобные миссии в Рафахе", - заявил Галант, слова которого распространила пресс-служба минобороны.Министр выразил уверенность, что израильская армия достигнет точки, "когда ХАМАС больше не будет контролировать сектор Газа и не будет функционировать как военная структура, представляющая угрозу для граждан Государства Израиль".
https://ria.ru/20240407/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html
израиль
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921495253_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_62716091b0525a07a1b66a7b4ac6552c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Армия Израиля заявила, что ликвидировала ХАМАС в Хан-Юнисе

ЦАХАЛ: армия ликвидировала ХАМАС в Хан-Юнисе как военно-политическую структуру

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала палестинское радикальное движение ХАМАС в Хан-Юнисе как военно-политическую структуру, военные готовятся к новым задачам, в том числе в Рафахе, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант после вывода 98-й дивизии ЦАХАЛ из Хан-Юниса.
Ранее армия Израиля вывела из сектора Газа 98-ю дивизию, которая последние несколько месяцев проводила операции в Хан-Юнисе, что обозначило окончание фазы полноценных наземных маневров в анклаве спустя ровно полгода с атаки на Израиль 7 октября 2023 года.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Достижения 98-й дивизии ЦАХАЛ и ее подразделений чрезвычайно впечатляют. Они ликвидировали террористов и уничтожили террористические объекты, включая склады, оружие, штабы, центры связи и многое другое. Их деятельность позволила ликвидировать ХАМАС как действующую военную единицу в этом районе. Наши силы готовятся к последующим миссиям. Мы видели примеры таких миссий в больнице "Аш-Шифа" и (увидим) подобные миссии в Рафахе", - заявил Галант, слова которого распространила пресс-служба минобороны.
Министр выразил уверенность, что израильская армия достигнет точки, "когда ХАМАС больше не будет контролировать сектор Газа и не будет функционировать как военная структура, представляющая угрозу для граждан Государства Израиль".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа
29 марта, 10:04
 
ИзраильРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала