https://ria.ru/20240407/gaza-1938454859.html

Армия Израиля заявила, что ликвидировала ХАМАС в Хан-Юнисе

Армия Израиля заявила, что ликвидировала ХАМАС в Хан-Юнисе - РИА Новости, 07.04.2024

Армия Израиля заявила, что ликвидировала ХАМАС в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала палестинское радикальное движение ХАМАС в Хан-Юнисе как военно-политическую структуру, военные готовятся к новым... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T21:10

2024-04-07T21:10

2024-04-07T21:33

израиль

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала палестинское радикальное движение ХАМАС в Хан-Юнисе как военно-политическую структуру, военные готовятся к новым задачам, в том числе в Рафахе, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант после вывода 98-й дивизии ЦАХАЛ из Хан-Юниса.Ранее армия Израиля вывела из сектора Газа 98-ю дивизию, которая последние несколько месяцев проводила операции в Хан-Юнисе, что обозначило окончание фазы полноценных наземных маневров в анклаве спустя ровно полгода с атаки на Израиль 7 октября 2023 года."Достижения 98-й дивизии ЦАХАЛ и ее подразделений чрезвычайно впечатляют. Они ликвидировали террористов и уничтожили террористические объекты, включая склады, оружие, штабы, центры связи и многое другое. Их деятельность позволила ликвидировать ХАМАС как действующую военную единицу в этом районе. Наши силы готовятся к последующим миссиям. Мы видели примеры таких миссий в больнице "Аш-Шифа" и (увидим) подобные миссии в Рафахе", - заявил Галант, слова которого распространила пресс-служба минобороны.Министр выразил уверенность, что израильская армия достигнет точки, "когда ХАМАС больше не будет контролировать сектор Газа и не будет функционировать как военная структура, представляющая угрозу для граждан Государства Израиль".

https://ria.ru/20240407/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

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израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире