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Шесть месяцев бойни: жители сектора Газы выживают из последних сил - РИА Новости, 07.04.2024
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03:18 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/gaza-1938329917.html
Шесть месяцев бойни: жители сектора Газы выживают из последних сил
Шесть месяцев бойни: жители сектора Газы выживают из последних сил - РИА Новости, 07.04.2024
Шесть месяцев бойни: жители сектора Газы выживают из последних сил
Гуманитарная ситуация в секторе Газа спустя шесть месяцев с начала операции Израиля стала крайне катастрофическая; сотни тысяч людей, оставшихся без своих... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T03:18
2024-04-07T03:18
в мире
израиль
восточный иерусалим
махмуд аббас
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ДЕЙР-ЭЛЬ-БАЛАХ (сектор Газа), 7 апр - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в секторе Газа спустя шесть месяцев с начала операции Израиля стала крайне катастрофическая; сотни тысяч людей, оставшихся без своих домов, выживают из последних сил, в то время как палестинские политики не видят признаков прекращения конфликта. В небольшом городке Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа нашли временный приют тысячи бежавших от интенсивных бомбежек и уличных боев жителей севера анклава. Большая часть вынужденно покинувших свои дома людей поселились в приютах на территориях школ и палаточных лагерях. Семья университетского преподавателя Джихада Абу Дайе нашла кров в маленькой квартирке своих родственников. Здесь же в невыносимой тесноте ютятся еще четыре семьи дальних и близких родственников, потерявших все одночасье. "Когда вы вынужденно покинули свой дом со всей своей семьей, с маленькими детьми, то вы рыщете между домами родственников и палатками для перемещенных лиц. Вы теряете все. Вы становитесь обузой для себя и для других", - с горестью говорит университетский преподаватель. Бедственное положение, в котором оказались эти люди усугубляется сильной нехваткой продуктов питания. Но даже при выпавшей удаче заполучить в многочасовой очереди пакет с гуманитарной помощью приходится решать вопрос с возможностью приготовления пищи – газ и дрова тоже в большом дефиците. Чтобы разжечь огонь в импровизированной печи в ход идут детские учебники и даже пластиковая обувь. Все это, по словам Джихада Абу Дайе, происходит на фоне израильских бомбардировок, которые "не прекращаются ни днем ни ночью". "Дети реагируют на каждый падающий снаряд. Они просыпаются в ужасе, а когда успокаиваются и немного привыкают, начинают просить поесть, сначала в повелительной форме, а потом начинают жалобно выпрашивать еду, но достать продукты очень не просто", - говорит Джихад Абу Дайе. Советник палестинского лидера Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш комментируя РИА Новости ситуацию в палестинском анклаве спустя шесть месяцев с начала израильской операции отмечает, что "до сих пор признаков ее скорого разрешения нет". "С каждым днем все больше жертв и разрушений. Но никаких перспектив для завершения страданий жителей сектора, нет. Израиль повернулся спиной к международному праву, ХАМАС продолжает стоять на своих позициях. Все стороны торгуются и подвергают опасности судьбы простых людей, простого народа в секторе Газа", - сказал палестинский политик. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,8 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240406/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, махмуд аббас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, Махмуд Аббас, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Шесть месяцев бойни: жители сектора Газы выживают из последних сил

Палестинский политик Махмуд аль-Хаббаш: в Газе все больше жертв и разрушений

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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ДЕЙР-ЭЛЬ-БАЛАХ (сектор Газа), 7 апр - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в секторе Газа спустя шесть месяцев с начала операции Израиля стала крайне катастрофическая; сотни тысяч людей, оставшихся без своих домов, выживают из последних сил, в то время как палестинские политики не видят признаков прекращения конфликта.
В небольшом городке Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа нашли временный приют тысячи бежавших от интенсивных бомбежек и уличных боев жителей севера анклава. Большая часть вынужденно покинувших свои дома людей поселились в приютах на территориях школ и палаточных лагерях.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Семья университетского преподавателя Джихада Абу Дайе нашла кров в маленькой квартирке своих родственников. Здесь же в невыносимой тесноте ютятся еще четыре семьи дальних и близких родственников, потерявших все одночасье.
"Когда вы вынужденно покинули свой дом со всей своей семьей, с маленькими детьми, то вы рыщете между домами родственников и палатками для перемещенных лиц. Вы теряете все. Вы становитесь обузой для себя и для других", - с горестью говорит университетский преподаватель.
Бедственное положение, в котором оказались эти люди усугубляется сильной нехваткой продуктов питания. Но даже при выпавшей удаче заполучить в многочасовой очереди пакет с гуманитарной помощью приходится решать вопрос с возможностью приготовления пищи – газ и дрова тоже в большом дефиците. Чтобы разжечь огонь в импровизированной печи в ход идут детские учебники и даже пластиковая обувь.
Все это, по словам Джихада Абу Дайе, происходит на фоне израильских бомбардировок, которые "не прекращаются ни днем ни ночью".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
СМИ: Байден поставил ультиматум Нетаньяху
Вчера, 01:26
"Дети реагируют на каждый падающий снаряд. Они просыпаются в ужасе, а когда успокаиваются и немного привыкают, начинают просить поесть, сначала в повелительной форме, а потом начинают жалобно выпрашивать еду, но достать продукты очень не просто", - говорит Джихад Абу Дайе.
Советник палестинского лидера Махмуда Аббаса Махмуд аль-Хаббаш комментируя РИА Новости ситуацию в палестинском анклаве спустя шесть месяцев с начала израильской операции отмечает, что "до сих пор признаков ее скорого разрешения нет".
"С каждым днем все больше жертв и разрушений. Но никаких перспектив для завершения страданий жителей сектора, нет. Израиль повернулся спиной к международному праву, ХАМАС продолжает стоять на своих позициях. Все стороны торгуются и подвергают опасности судьбы простых людей, простого народа в секторе Газа", - сказал палестинский политик.
Автомобиль некоммерческой организации Всемирная центральная кухня после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Израиль назвал удар, при котором погибли члены НКО, серьезной ошибкой
3 апреля, 02:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В ООН назвали число палестинцев, погибших под руинами зданий в секторе Газа
5 апреля, 12:31
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,8 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
 
В миреИзраильВосточный ИерусалимМахмуд АббасХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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