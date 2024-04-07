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"Поймали с поличным": во Франции набросились на фон дер Ляйен с обвинениями - РИА Новости, 07.04.2024
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15:28 07.04.2024 (обновлено: 23:40 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/frantsiya-1938403195.html
"Поймали с поличным": во Франции набросились на фон дер Ляйен с обвинениями
"Поймали с поличным": во Франции набросились на фон дер Ляйен с обвинениями - РИА Новости, 07.04.2024
"Поймали с поличным": во Франции набросились на фон дер Ляйен с обвинениями
Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен разоблачили в коррупционном деле, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T15:28
2024-04-07T23:40
в мире
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
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европа
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен разоблачили в коррупционном деле, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Так он прокомментировал статью Liberation, в которой говорилось, что фон дер Ляйен "поймали с поличным" за кумовство и назначение своего однопартийца Маркуса Пипера на должность посланника по малым и средним предприятиям в ЕК. Как утверждает газета, председатель Еврокомиссии специально создала эту должность с окладом в 20 тысяч евро в месяц для того, чтобы назначить на нее своего протеже. Это не первый случай, когда она продвигает своих друзей, особенно немцев, на руководящие должности в комиссии, говорится в публикации."По своей сути, ЕС — это глубоко коррумпированная система, потому что он получает огромные суммы денег, обладает гигантскими полномочиями, &lt;…&gt; у него нет сдержек и противовесов, а также какой-либо легитимности!" — написал Филиппо.Политик выступил за свершение правосудия и призвал к выходу Франции из Евросоюза."ЕС — самая коррумпированная машина в мире!" — заключил он.Урсула фон дер Ляйен в 2019 году стала первой женщиной на посту главы ЕК. Политика возглавляемой ей Еврокомиссии часто становилась объектом критики. В частности, оппозиционные силы в ЕП критиковали ее действия во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Европы причиной своего бедственного положения.
https://ria.ru/20240219/lyayen-1928127200.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, франция, брюссель, европа, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Франция, Брюссель, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз
"Поймали с поличным": во Франции набросились на фон дер Ляйен с обвинениями

Филиппо: Урсулу фон дер Ляйен поймали с поличным на коррупционной схеме

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен разоблачили в коррупционном деле, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Так он прокомментировал статью Liberation, в которой говорилось, что фон дер Ляйен "поймали с поличным" за кумовство и назначение своего однопартийца Маркуса Пипера на должность посланника по малым и средним предприятиям в ЕК. Как утверждает газета, председатель Еврокомиссии специально создала эту должность с окладом в 20 тысяч евро в месяц для того, чтобы назначить на нее своего протеже. Это не первый случай, когда она продвигает своих друзей, особенно немцев, на руководящие должности в комиссии, говорится в публикации.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры
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"По своей сути, ЕС — это глубоко коррумпированная система, потому что он получает огромные суммы денег, обладает гигантскими полномочиями, <…> у него нет сдержек и противовесов, а также какой-либо легитимности!" — написал Филиппо.
Политик выступил за свершение правосудия и призвал к выходу Франции из Евросоюза.
«
"ЕС — самая коррумпированная машина в мире!" — заключил он.
Урсула фон дер Ляйен в 2019 году стала первой женщиной на посту главы ЕК. Политика возглавляемой ей Еврокомиссии часто становилась объектом критики. В частности, оппозиционные силы в ЕП критиковали ее действия во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Брюссель осуществлял непрозрачные и явно избыточные закупки вакцины у фармацевтических гигантов. Кроме того, в последние месяцы ЕК столкнулась с массовыми протестами фермеров, которые считают сельскохозяйственную политику Европы причиной своего бедственного положения.
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В миреУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоФранцияБрюссельЕвропаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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