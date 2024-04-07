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В Риме стартовала премьера фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" - РИА Новости, 07.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:29 07.04.2024 (обновлено: 00:33 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/film-1938321259.html
В Риме стартовала премьера фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра"
В Риме стартовала премьера фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" - РИА Новости, 07.04.2024
В Риме стартовала премьера фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра"
Премьера документального фильма телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" стартовала в Риме, сообщили РИА Новости одна из организаторов показа супруга... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T00:29
2024-04-07T00:33
донбасс
рим
италия
культура
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Премьера документального фильма телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" стартовала в Риме, сообщили РИА Новости одна из организаторов показа супруга итальянского журналиста Винченцо Лоруссо Светлана. Документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" представят в четырех городах Италии. Организаторы показов - итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который регулярно работает в Донбассе, и его супруга. "Показ начался, немного с задержками, на минут 15-20, потому что была организована манифестация перед входом против показа этого фильма, но все в принципе прошло спокойно. Полицейские были у входа, никаких столкновений не было. Люди спокойно зашли в зал, зал полон, и начался показ", - сообщила Светлана. По словам собеседницы агентства, зал на 150 человек заполнен полностью, и это в основном итальянцы. Против показа, по предварительным данным, выступила группа националистически настроенных украинцев. Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" режиссера Татьяны Борщ рассказывает историю противостояния Донбасса с украинскими властями и поддерживающим их Западом и объясняет необходимость проведения специальной операции по спасению ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20240121/kultura-1922161427.html
https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html
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донбасс, рим, италия
Донбасс, Рим, Италия, Культура
В Риме стартовала премьера фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра"

В Риме стартовала премьера фильма RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра"

© Fotolia / francescopaoliГород Рим
Город Рим - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Fotolia / francescopaoli
Город Рим. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Премьера документального фильма телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" стартовала в Риме, сообщили РИА Новости одна из организаторов показа супруга итальянского журналиста Винченцо Лоруссо Светлана.
Документальный фильм телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" представят в четырех городах Италии. Организаторы показов - итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который регулярно работает в Донбассе, и его супруга.
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"Показ начался, немного с задержками, на минут 15-20, потому что была организована манифестация перед входом против показа этого фильма, но все в принципе прошло спокойно. Полицейские были у входа, никаких столкновений не было. Люди спокойно зашли в зал, зал полон, и начался показ", - сообщила Светлана.
По словам собеседницы агентства, зал на 150 человек заполнен полностью, и это в основном итальянцы. Против показа, по предварительным данным, выступила группа националистически настроенных украинцев.
Фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" режиссера Татьяны Борщ рассказывает историю противостояния Донбасса с украинскими властями и поддерживающим их Западом и объясняет необходимость проведения специальной операции по спасению ДНР и ЛНР.
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КультураДонбассРимИталия
 
 
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