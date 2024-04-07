https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938427384.html

В Орске эвакуируют жителей двух улиц из-за угрозы затопления

В Орске эвакуируют жителей двух улиц из-за угрозы затопления - РИА Новости, 07.04.2024

В Орске эвакуируют жителей двух улиц из-за угрозы затопления

Мэрия затопленного Орска приняла решение эвакуировать жителей еще двух улиц, где есть угроза затопления, сообщает администрация города. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T18:18

2024-04-07T18:18

2024-04-07T20:49

происшествия

орск

вяземский

урал

александр куренков (мчс)

пятерочка (сеть магазинов)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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УФА, 7 апр - РИА Новости. Мэрия затопленного Орска приняла решение эвакуировать жителей еще двух улиц, где есть угроза затопления, сообщает администрация города. Ранее мэрия объявляла об эвакуации жителей района от улицы Вяземской до улицы Краматорской из-за угрозы затопления. "Администрация города Орска приняла решение превентивно эвакуировать жителей из района, ограниченного улицами: Краматорская – Станиславского – пр. Мира. Не дожидаясь критической ситуации жители должны эвакуироваться в пункты временного размещения. Автобусы ожидают людей в районе маг. "Пятерочка" на 6-й школе и Уфанета", - говорится в сообщении городской администрации. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.

орск

вяземский

урал

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происшествия, орск, вяземский, урал, александр куренков (мчс), пятерочка (сеть магазинов), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске