https://ria.ru/20240407/eskalatsiya-1938325749.html

"Уже там": на Западе признали неудобную правду о конфликте на Украине

"Уже там": на Западе признали неудобную правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 07.04.2024

"Уже там": на Западе признали неудобную правду о конфликте на Украине

Отправка западных войск на Украину сделает НАТО полноценным участником конфликта, поэтому необходимо избежать подобного сценария, чтобы не допустить эскалации,... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T02:05

2024-04-07T02:05

2024-04-07T02:09

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Отправка западных войск на Украину сделает НАТО полноценным участником конфликта, поэтому необходимо избежать подобного сценария, чтобы не допустить эскалации, заявил немецкий эксперт по международной безопасности Йоханнес Варвик в интервью швейцарскому журналу Weltwoche."Меня удивляет определенная наивность, я имею в виду, если происходит обучение солдат дружественной страны, которые находятся на войне, если им оказывается помощь с выбором и захватом целей, разведкой с целью нападения на противника, это фактически означает участие в конфликте", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что в данном случае НАТО — уже воющая сторона в конфликте, как минимум в политическом смысле.В продолжение темы профессор высказался о гипотетической отправке вооруженных сил НАТО в зону боевых действий, которая в настоящее время активно обсуждается западными политиками, предупредив об опасности подобных обсуждений."Мы находимся, так сказать, на скользкой дорожке — и продолжать в том же духе не следует. <…> Я ожидаю, что эти дебаты о том, что нам придется поддерживать Украину, так сказать, своими солдатами, станут еще более интенсивными. Это только приведет к дальнейшей эскалации, которую вообще-то следовало бы предотвратить", — заключил Варвик.В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину, однако консенсус пока не достигнут. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что США и Североатлантический альянс участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20240406/voyska-1938308574.html

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938316122.html

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