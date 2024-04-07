https://ria.ru/20240407/elshanka-1938461906.html

Река Елшанка в Оренбургской области начала выходить из берегов

Река Елшанка в Оренбургской области начала выходить из берегов - РИА Новости, 07.04.2024

Река Елшанка в Оренбургской области начала выходить из берегов

Река Елшанка в Орске начала выходить из берегов, сообщил мэр города Василий Козупица в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T22:29

2024-04-07T22:29

2024-04-07T23:14

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

орск

александр куренков (мчс)

владимир колокольцев

владимир путин

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Река Елшанка в Орске начала выходить из берегов, сообщил мэр города Василий Козупица в Telegram-канале."Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов. Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район второго участка по руслу реки. <...> Уважаемые орчане, отнеситесь ответственно к ситуации, соберите необходимые вещи, документы и эвакуируйтесь в безопасное место", — написал он.Как отметил Козупица, власти занимаются оповещением населения, отрабатывают ситуацию с полицией и группировками сил гражданской обороны ЧС. Кроме того, организованы автобусы для эвакуации и пункты временного размещения. Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там уровень Урала достиг 864 сантиметров. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.По последним данным, всего в регионе затопило 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Эвакуировали более шести тысяч человек, порядка тысячи граждан разместили в ПВР.Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.

оренбургская область

орск

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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-07T22:29 true PT2M36S

Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-07T22:29 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), орск, александр куренков (мчс), владимир колокольцев, владимир путин