МИД Португалии осудил штурм мексиканской дипмиссии в Эквадоре
МИД Португалии: штурм мексиканской дипмиссии в Кито создает серьезный прецедент
© AP Photo / Dolores OchoaПолиция охраняет посольство Мексики в Кито, Эквадор
© AP Photo / Dolores Ochoa
Полиция охраняет посольство Мексики в Кито, Эквадор. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Португалии заявило в соцсети X, что штурм мексиканской дипмиссии полицией Эквадора для задержания экс-президента страны Хорхе Гласа создает "серьезный прецедент".
В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
"Проникновение эквадорской полиции в посольство Мексики в Кито создает серьезный прецедент. Это явно нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и заслуживает осуждения", - говорится в сообщении португальского ведомства.
МИД также выразил солидарность с властями Мексики и призвал "к сдержанности и диалогу".
Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.