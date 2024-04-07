Рейтинг@Mail.ru
МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 07.04.2024 (обновлено: 06:30 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ekvador-1938331683.html
МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики
МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики - РИА Новости, 07.04.2024
МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики
Эквадор пошел на задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа в посольстве Мексики в Кито из-за реального риска его побега, сообщила глава МИД страны Габриэла РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T04:29
2024-04-07T06:30
в мире
эквадор
мексика
кито
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938224737_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_da3ffb51e7b8c99d25b0259549b7718f.jpg
КИТО, 7 апр - РИА Новости. Эквадор пошел на задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа в посольстве Мексики в Кито из-за реального риска его побега, сообщила глава МИД страны Габриэла Соммерфельд. "Решение президента было принято из-за реального риска неизбежного побега гражданина, который должен был предстать перед судом", - сказала она журналистам. В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика. Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
https://ria.ru/20240406/morales-1938273259.html
https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938314319.html
эквадор
мексика
кито
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938224737_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_88c557c6c60512b8587c274813f54d85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор, мексика, кито
В мире, Эквадор, Мексика, Кито
МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики

МИД Эквадора: штурм для задержания Хорхе Гласа провели из-за риска его побега

© AP Photo / David BustillosСпецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито
Спецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / David Bustillos
Спецназ эквадорской полиции штурмует в посольство Мексики в Кито
Читать ria.ru в
КИТО, 7 апр - РИА Новости. Эквадор пошел на задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа в посольстве Мексики в Кито из-за реального риска его побега, сообщила глава МИД страны Габриэла Соммерфельд.
"Решение президента было принято из-за реального риска неизбежного побега гражданина, который должен был предстать перед судом", - сказала она журналистам.
Бывший президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Экс-президент Боливии потребовал приостановить отношения с Эквадором
Вчера, 17:26
В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика.
Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Эквадором
Вчера, 22:12
 
В миреЭквадорМексикаКито
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала