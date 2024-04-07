В Подмосковье двое малолетних детей погибли в ДТП
Под Серпуховом легковушка съехала в кювет и перевернулась, двое детей погибли
© Прокуратура Московской областиПоследствия ДТП с гибелью двух детей на автомобильной дороге "Липицы-Новоселки"
© Прокуратура Московской области
Последствия ДТП с гибелью двух детей на автомобильной дороге "Липицы-Новоселки"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лишенная прав водитель легковушки, не справившись с управлением, съехала в кювет под Серпуховом в Подмосковье, из-за чего машина перевернулась, в результате ДТП двое находившихся в салоне детей трех и шести лет погибли, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
"По предварительным данным, 6 апреля около 18 часов водитель легкового автомобиля, двигаясь по автомобильной дороге "Липицы-Новоселки" в сторону Серпухова, не справилась с управлением и съехала в кювет с опрокидыванием автомобиля, в салоне которого находились два несовершеннолетних пассажира", - говорится в сообщении.
© Прокуратура Московской областиПоследствия ДТП с гибелью двух детей на автомобильной дороге "Липицы-Новоселки"
© Прокуратура Московской области
Последствия ДТП с гибелью двух детей на автомобильной дороге "Липицы-Новоселки"
В результате дети трех и шести лет скончались на месте, а женщину-водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средствам, правил дорожного движения, лишенным права управления, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
"По имеющейся информации водитель легкового автомобиля ранее была лишена водительских прав", - добавляется в сообщении.
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