https://ria.ru/20240407/dtp-1938390703.html

В Подмосковье двое малолетних детей погибли в ДТП

В Подмосковье двое малолетних детей погибли в ДТП - РИА Новости, 07.04.2024

В Подмосковье двое малолетних детей погибли в ДТП

Лишенная прав водитель легковушки, не справившись с управлением, съехала в кювет под Серпуховом в Подмосковье, из-за чего машина перевернулась, в результате ДТП РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:15

2024-04-07T14:15

2024-04-07T14:18

происшествия

авто

серпухов

московская область (подмосковье)

россия

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лишенная прав водитель легковушки, не справившись с управлением, съехала в кювет под Серпуховом в Подмосковье, из-за чего машина перевернулась, в результате ДТП двое находившихся в салоне детей трех и шести лет погибли, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "По предварительным данным, 6 апреля около 18 часов водитель легкового автомобиля, двигаясь по автомобильной дороге "Липицы-Новоселки" в сторону Серпухова, не справилась с управлением и съехала в кювет с опрокидыванием автомобиля, в салоне которого находились два несовершеннолетних пассажира", - говорится в сообщении. В результате дети трех и шести лет скончались на месте, а женщину-водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средствам, правил дорожного движения, лишенным права управления, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "По имеющейся информации водитель легкового автомобиля ранее была лишена водительских прав", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240402/dtp-1937369558.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, авто, серпухов, московская область (подмосковье), россия, происшествия – радио sputnik