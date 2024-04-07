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На Урале пьяная девушка на Porsche Cayenne разбила несколько машин - РИА Новости, 07.04.2024
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11:03 07.04.2024
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На Урале пьяная девушка на Porsche Cayenne разбила несколько машин
На Урале пьяная девушка на Porsche Cayenne разбила несколько машин - РИА Новости, 07.04.2024
На Урале пьяная девушка на Porsche Cayenne разбила несколько машин
Девушка в состоянии опьянения на автомобиле Porsche Cayenne в Челябинске 7 апреля врезалась в несколько припаркованных автомобилей во дворе, никто не пострадал, РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:03
2024-04-07T11:03
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Девушка в состоянии опьянения на автомобиле Porsche Cayenne в Челябинске 7 апреля врезалась в несколько припаркованных автомобилей во дворе, никто не пострадал, идет проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД России по Челябинску. По данным ГИБДД, ДТП произошло 7 апреля в 07.30 (05.30 мск) во дворе дома 27 на улице Набережная Героя России Кислова. "По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Cayenne, девушка 2005 года рождения, находясь в состоянии опьянения, совершила столкновение с припаркованными автомобилями во дворе дома. В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения", — говорится в сообщении. ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230730/porsche-1887202523.html
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
На Урале пьяная девушка на Porsche Cayenne разбила несколько машин

В Челябинске пьяная девушка на Porsche Cayenne врезалась в припаркованные машины

© Фото из соцсетейДевушка на автомобиле Porsche Cayenne в Челябинске
Девушка на автомобиле Porsche Cayenne в Челябинске
© Фото из соцсетей
Девушка на автомобиле Porsche Cayenne в Челябинске
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Девушка в состоянии опьянения на автомобиле Porsche Cayenne в Челябинске 7 апреля врезалась в несколько припаркованных автомобилей во дворе, никто не пострадал, идет проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД России по Челябинску.
По данным ГИБДД, ДТП произошло 7 апреля в 07.30 (05.30 мск) во дворе дома 27 на улице Набережная Героя России Кислова.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Cayenne, девушка 2005 года рождения, находясь в состоянии опьянения, совершила столкновение с припаркованными автомобилями во дворе дома. В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения", — говорится в сообщении.
ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП, уточняется в сообщении.
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