https://ria.ru/20240407/dtp-1938357494.html

На Урале пьяная девушка на Porsche Cayenne разбила несколько машин

На Урале пьяная девушка на Porsche Cayenne разбила несколько машин - РИА Новости, 07.04.2024

На Урале пьяная девушка на Porsche Cayenne разбила несколько машин

Девушка в состоянии опьянения на автомобиле Porsche Cayenne в Челябинске 7 апреля врезалась в несколько припаркованных автомобилей во дворе, никто не пострадал, РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:03

2024-04-07T11:03

2024-04-07T11:03

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Девушка в состоянии опьянения на автомобиле Porsche Cayenne в Челябинске 7 апреля врезалась в несколько припаркованных автомобилей во дворе, никто не пострадал, идет проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД России по Челябинску. По данным ГИБДД, ДТП произошло 7 апреля в 07.30 (05.30 мск) во дворе дома 27 на улице Набережная Героя России Кислова. "По предварительным данным, водитель автомобиля Porsche Cayenne, девушка 2005 года рождения, находясь в состоянии опьянения, совершила столкновение с припаркованными автомобилями во дворе дома. В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения", — говорится в сообщении. ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230730/porsche-1887202523.html

челябинск

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, россия