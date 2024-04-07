https://ria.ru/20240407/delfin-1938456475.html

Спасенный волонтерами в Крыму дельфин выздоровел и уплыл в море

Спасенный волонтерами в Крыму дельфин выздоровел и уплыл в море - РИА Новости, 07.04.2024

Спасенный волонтерами в Крыму дельфин выздоровел и уплыл в море

Дельфин-афалина, который выбросился на берег у Евпатории и был перевезен в карантинный бассейн, вылечен и в воскресенье выпущен в море к стае дельфинов в бухте... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T21:30

2024-04-07T21:30

2024-04-07T23:27

хорошие новости

евпатория

балаклава

севастополь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Дельфин-афалина, который выбросился на берег у Евпатории и был перевезен в карантинный бассейн, вылечен и в воскресенье выпущен в море к стае дельфинов в бухте Балаклавы, сообщил крымский центр спасения дельфинов "Безмятежное море". Молодая краснокнижная афалина в конце февраля выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали животному на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли млекопитающее в карантинный бассейн. После терапии дельфин выздоровел, охотно играл и принимал пищу. Сотрудники центра назвали афалину Кимми. Росприроднадзор дал разрешение на его выпуск в море. "Любимого Кимми мы отпустили рядом с группой афалин. Он очень быстро уплыл в их сторону и растворился в море, как и само стадо. Мы искали их три часа, но, увы, повторно не встретили. Будем выходить в море повторно, если кто-то будет ходить в районе Балаклавы, ищите плавник с желтой биркой, снимайте на фото/видео и присылайте нам!" — рассказали в "Безмятежном море". Дельфины, выбросившиеся на берег, чаще всего страдают от заболеваний легких, отметили в центре. Центр "Безмятежное море" реагирует на все сообщения об обнаружении китообразных на побережье Крыма и Севастополя. За 2017-2022 годы центр зафиксировал свыше трех тысяч выбросов черноморских китообразных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги. Более 180 дельфинов выбрасывались на берег живыми. Центр просит немедленно сообщать о случаях обнаружения дельфинов.

евпатория

балаклава

севастополь

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евпатория, балаклава, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия