Спасенный волонтерами в Крыму дельфин выздоровел и уплыл в море
Спасенный волонтерами в Крыму дельфин Кимми выздоровел и уплыл к стае в море
© Фото : Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное Море"/ВКонтактеАфалина — дельфин, перевезенный в карантинный бассейн в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное море"
Афалина — дельфин, перевезенный в карантинный бассейн в крымском центре спасения дельфинов "Безмятежное море"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Дельфин-афалина, который выбросился на берег у Евпатории и был перевезен в карантинный бассейн, вылечен и в воскресенье выпущен в море к стае дельфинов в бухте Балаклавы, сообщил крымский центр спасения дельфинов "Безмятежное море".
Молодая краснокнижная афалина в конце февраля выбросилась на берег у Евпатории. Сотрудники центра по изучению, спасению и реабилитации дельфинов в Крыму помогали животному на берегу и после получения разрешения от Росприроднадзора перевезли млекопитающее в карантинный бассейн. После терапии дельфин выздоровел, охотно играл и принимал пищу. Сотрудники центра назвали афалину Кимми. Росприроднадзор дал разрешение на его выпуск в море.
"Любимого Кимми мы отпустили рядом с группой афалин. Он очень быстро уплыл в их сторону и растворился в море, как и само стадо. Мы искали их три часа, но, увы, повторно не встретили. Будем выходить в море повторно, если кто-то будет ходить в районе Балаклавы, ищите плавник с желтой биркой, снимайте на фото/видео и присылайте нам!" — рассказали в "Безмятежном море".
Дельфины, выбросившиеся на берег, чаще всего страдают от заболеваний легких, отметили в центре.
Центр "Безмятежное море" реагирует на все сообщения об обнаружении китообразных на побережье Крыма и Севастополя. За 2017-2022 годы центр зафиксировал свыше трех тысяч выбросов черноморских китообразных, занесенных в федеральную и региональные Красные книги. Более 180 дельфинов выбрасывались на берег живыми. Центр просит немедленно сообщать о случаях обнаружения дельфинов.